Samuel T. Herring de Future Islands se hace un Sinéad O’Connor en el vídeo de ‘Thrill’

Future Islands, que ya habían compartido un single nuevo llamado ‘For Sure’, nos dan al fin los detalles de su nuevo álbum, que recibe el nombre de ‘As Long As You Are’ y verá la luz el próximo 9 de octubre a través de 4AD/Popstock. Ese día ofrecerán un concierto especial a través de streaming desde su tierra, Baltimore. A su vez, hoy se da a conocer el segundo sencillo, ‘Thrill’.

El vídeo de ‘Thrill’ confía plenamente en las cualidades expresivas de Samuel T. Herring, que tan buenos resultados dieron a Future Islands en la era de ‘Singles’, y así, le vemos protagonizar este vídeo en primer plano sobre un fondo que no puede ser más sencillo. Estamos ante una desgarrada balada que bordea el género de la torch song, solo que sirviéndose de los teclados ochenteros habituales en su caso. El vídeo casero -atención a ese final- deja un momento de lo más emocionante: cuando Samuel dice que hay «un viejo río» que «crece en su interior», y hace una señal de ahogamiento, el nivel de emoción está cerca del mítico y premiado vídeo de ‘Nothing Compares 2-U’ de Sinéad O’Connor.

Según informa Popstock, «‘As Long As You Are’ mira hacia el futuro de la misma forma que lo hace hacia el pasado, enfrentándose a viejos fantasmas y afrontando nuevas esperanzas. Es un disco sobre la confianza, la honestidad, la redención y la liberación, para que las heridas puedan sanar y poder cerrar episodios dolorosos». El sello también informa de que el batería Mike Lowry ahora es miembro de pleno derecho, pues ha ayudado a la composición y a la co-producción a William Cashion, Samuel T. Herring y Gerrit Welmers.

Este será el tracklist del álbum:

1. Glada

2. For Sure

3. Born In A War

4. I Knew You

5. City’s Face

6. Waking

7. The Painter

8. Plastic Beach

9. Moonlight

10. Thrill

11. Hit The Coast