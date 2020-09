New Order explotan su lado más edificante en ‘Be a Rebel’

New Order anunciaban hace unos días una sorpresa en las redes para el día de hoy y esta ha resultado ser una canción suelta llamada ‘Be a Rebel’. No presenta ningún álbum, al menos por el momento, pero sí será publicada con entidad a modo de 12″. Uptempo y vitalista, muy animada por unos teclados luminosos que aparecen en su estribillo, conserva el tipo de melodía que ha solido utilizar Bernard Sumner durante este siglo, desde ‘Crystal’ a ‘Krafty’.

El último álbum de la banda era hasta ahora ‘Music Complete‘, en el que sorprendía la colaboración de La Roux en pistas como ‘Tutti Frutti’, que aparecía en nuestra lista de lo mejor de 2015, como el álbum. En este caso, no hay sorpresa visible en los créditos subidos a plataformas de streaming, donde los únicos autores de ‘Be a Rebel’ que figuran son los propios New Order.

En un comunicado, el grupo indica que «en tiempos duros querían dejarnos una nueva canción», ya que no van a «poder tocar en directo durante un tiempo», por razones conocidas por todos. «La música es aún algo que podemos compartir juntos. Esperamos que la disfrutéis, hasta que nos podamos reencontrar». El tema ha sido creado por la banda de manera telemática, como ha contado el histórico batería Stephen Morris (también ex Joy Divisino) al NME.

Ciertamente New Order habían planeado una gira estadounidense este año en compañía de Pet Shop Boys. Sin embargo, no ha podido ser debido a la pandemia, quedando el proyecto aplazado para 2021, a septiembre y octubre de tal año.

También han sido noticia la llegada del recopilatorio ‘Substance’ a las plataformas de streaming y lo será la reedición el 2 de octubre de ‘Power, Corruption and Lies’. Será una caja de lujo con un LP de 180 gramos, 2 cd’s, 2 dvd’s y un libro. Además, el mismo 2 de octubre también se publicarán los 4 singles de vinilo 12” de 1983/1984 que no aparecieron en el LP original, comenzando con el 12” más vendido de todos los tiempos; ‘Blue Monday’, seguido de ‘Confusion’, ‘Thieves Like Us’ y ‘Murder’.