Adiós a Ronald Bell de Kool & The Gang, co-autor de ‘Celebration’ y multitud de top 10

Ronald Bell, también conocido como «Khalis» (a la derecha en la foto), ha fallecido a los 68 años según ha informado su portavoz, y sin que se conozcan las causas de la muerte, pero sí que se ha producido de manera «repentina» mientras estaba en su casa junto a su esposa Tia Sinclair Bell.

Ronald fue co-autor de muchos de los hits de Kool & The Gang, pues fue co-fundador de la banda, la mayoría editados entre la segunda mitad de los años 70 y la primera de los años 80. Entre ellos hay que destacar la estupenda ‘Celebration’, que fue número 1 en Estados Unidos, pero también muchísimos otros top 10 de Kool & The Gang en las listas de pop de la época, como ‘Get Down on It’ en 1981, ‘Ladies’ Night’ en 1979 o a mediados de los 70 ‘Jungle Boogie’ (utilizada en ‘Pulp Fiction’), ‘Summer Madness’ (usada en ‘Rocky’) y ‘Hollywood Swinging’. Esta última sirvió de inspiración para el mismísimo Nile Rodgers, como reconoció en su momento el co-líder de Chic.

Kool & The Gang han permanecido más o menos en activo hasta nuestros días, y Ronald ha seguido en el grupo, lo mismo que su hermano y co-fundador Robert «Kool» Bell. Su último álbum de estudio fue ‘Kool for the Holidays’ (2013). Inspirados por el jazz («John Coltrane era su Dios», como se recuerda en el amplio obituario de U Discover Music), se convirtieron en una influencia fundamental para los seguidores del funk y el R&B más pop de la década de los 70.