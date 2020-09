Qué esperar del nuevo disco de Alicia Keys, que sale este viernes

Alicia Keys ha sorprendido este lunes anunciando que su nuevo disco, pospuesto hasta en dos ocasiones debido a la pandemia (iba a salir originalmente el 20 de marzo y después fue postergado al 15 de mayo, para después ser pospuesto sine die), verá la luz finalmente esta misma semana, el viernes 18 de septiembre.

Alicia no ha cambiado la espantosa portada oficial de ‘ALICIA’, compuesta por cuatro retratos de la cantante desde diferentes ángulos, pero al menos tampoco ha mantenido a sus fans en vilo todos estos meses mientras se preguntaban cuándo diantres saldría su nuevo álbum. Desde el primer single oficial publicado del mismo, ‘Show Me Love’ con Miguel, lanzado hace un año, han visto la luz hasta seis más, algunos oficiales y otros simplemente promocionales, lo que significa que ‘ALICIA’ llegará al mercado con 7 canciones ya conocidas por el público (casi a una por mes, y serían 8 si contamos ‘Raise a Man’, cuyo destino se desconoce). Aunque que no cunda el pánico, porque como revela el tracklist oficial del álbum disponible en iTunes, este se compone de un total de 15 pistas, por lo que aún queda la mitad por escuchar.

La música publicada de ‘ALICIA’ hasta el momento no apunta a una dirección medio alternativa como la que parecía estar formándose en ‘HERE’ gracias a singles tan interesantes como ‘In Common’… para después no ser llevada a cabo desgraciadamente. Más bien, en ellos Alicia parece reafirmarse en el pop-soul y pop-R&B blanco y conformista que ha caracterizado sus últimos lanzamientos… sin que esto haya jugado mal a su favor en absoluto. Por ejemplo, la baladita a la guitarra eléctrica ‘Show Me Love’ con Miguel ha sido un hit en las listas de R&B americanas (ha sido número 1 en el Adult R&B Songs de Billboard para ser exactos) y la optimista ‘Underdog’, sin haber sido un gran éxito, ha pasado por multitud de listas del mundo, de hecho ha alcanzado el top 10 en países como Bélgica, Croacia o República Checa, ha sido top 7 en Nueva Zelanda, top 11 en Países Bajos y top 24 en un mercado tan importante como el alemán… y a día de hoy acumula 83 millones de streamings en Spotify: en pocas palabras, es el single de Alicia más exitoso desde ‘Girl on Fire’.

Antes que ‘Underdog’, tema que, por cierto, cuenta entre sus autores con el padre de Lyra Antarctica Seaborn Sheeran, más conocido como Ed Sheeran, veía la luz ‘Time Machine’, el single más bailable de todos los que han presentado ‘ALICIA’ hasta ahora. El tema suena como el tipo de música disco y funky que haría Solange hasta el punto que melódicamente parece llevar la marca de dicha artista (sobre todo en los falsetes). No ha sido un éxito, como tampoco lo ha sido ‘So Done’ a pesar de sonar parecida a ‘Show Me Love’ y de contar con la participación de un nombre tan potente en el pop actual como Khalid. Los baladones a piano ‘Good Job’ -dedicado a los trabajadores en primera línea durante la pandemia- y ‘Perfect Way to Die’ también pueden escucharse desde hace semanas en las plataformas de streaming, y el último single editado de ‘ALICIA’, disponible desde el pasado 10 de septiembre, es ‘Love Looks Better’, un corte que presenta cierta inspiración góspel en piano y percusiones.

Un vistazo a los créditos de ‘ALICIA’ que se conocen -el tracklist no ha sido desvelado al completo aún- descubre un plantel de nombres sin demasiadas sorpresas. Ryan Tedder por supuesto está en ‘Love Looks Better’, pues el tema no puede sonar más a él y a su trabajo con OneRepublic o con gente como Adele; Ed Sheeran y una co-autora de ‘Thinking Out Loud’ están en ‘Underdog’, y el rapero Tory Lanez, recientemente noticia por haber disparado a Megan Thee Stallion, está en ‘Show Me Love’. Y el sueco Ludwig Göransson, que ha trabajado con Childish Gambino, Haim o Travis Scott, aparece en ‘Good Job’. ¿Aguardará alguna sorpresa el resto de composiciones cuyos títulos y créditos queda por desvelar? De momento, lo seguro es que ‘ALICIA’ se está presentando como el «álbum más personal» de la artista, coincidiendo con que este año ha salido su autobiografía. Os recordamos que Keys presentará este nuevo trabajo en España en julio del año que viene.