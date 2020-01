Alicia Keys presentará su nuevo álbum ‘ALICIA’ en España el próximo mes de julio

Alicia Keys ha anunciado nueva gira mundial, que recaerá en España el próximo verano. La autora de ‘Fallin’ actuará en WiZink Center de Madrid el sábado 4 de julio y en el Palau Sant Jordi de Barcelona el martes 7 de julio. La venta general de entradas está programada para el día 27 de enero a partir de las 10 horas.

La gira tiene su razón de ser, la cual no es otra que el lanzamiento del nuevo álbum de Alicia Keys, ‘ALICIA’, que llegará el día 20 de marzo 4 años después de ‘HERE‘. La cantante, que presentará la próxima gala de los premios Grammy, ha dado a conocer recientemente un nuevo single del álbum de sonido y mensaje optimistas llamado ‘Underdog’. Es el tercero tras la llegada de ‘Show Me Love’ con Miguel y ‘Time Machine’.

Aunque la gira de Alicia estará centrada en ‘ALICIA’, la nota de prensa indica que también contará con “todos sus clásicos desde ‘No One’, a ‘If I Ain’t Got You’ pasando por ‘Girl on Fire’, en una experiencia sensorial y multi-media”. El concierto será, en palabras de la nota, “una meditación sobre el amor y la vida, una auténtica celebración llena de una energía magnética que solo la música en vivo es capaz de crear”.