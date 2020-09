Noel Gallagher se «niega» a llevar mascarilla y dice que si pilla el virus es «su problema»

En un nuevo episodio de «persona rica está desconectada del mundo real», Noel Gallagher ha declarado en un podcast negarse a llevar mascarilla. En concreto, el cantante y compositor británico ha asegurado que llevar mascarilla le parece una «chorrada» porque según la ley británica «se supone que tienes que llevarla (en un supermercado) pero después puedes presentarte en un puto bar y estar rodeado de cualquier gilipollas», señalando: «ah, entonces no tenemos virus en los pubs pero sí (en los súpers), ah, de acuerdo».

El autor de ‘In the Heat of the Moment’ (apropiado título) ha ido más allá en el podcast recordando un episodio que ha vivido recientemente en un tren con dirección a Manchester, durante el cual un hombre le sugirió que se pusiera la mascarilla en el interior del vehículo para evitar ser multado con hasta 1.000 libras, que es lo que puede pasar si es descubierto viajando sin ella en el transporte público. «Entonces yo contesté, de acuerdo, este virus asesino que está barriendo el tren va a venir a atacarme pero cuando me vea comiéndome un sandwich (en el súper) va a decir «voy a dejarle», señala el artista. En el mismo podcast, Noel insinúa oponerse abiertamente a lo que dice la ley, clamando que «hay muchas libertades que se nos están arrebatando».

Más adelante, el músico reafirma su posición y declara que le «importa una mierda» llevar o no mascarilla, que su elección es no llevarla y que si se contagia del virus es «su problema, no de ninguna otra persona», ya que «si alguien lleva mascarilla él no se va a contagiar, y si él la lleva otra persona no se va a contagiar». Noel finalmente recurre a la ciencia para apuntar que, según esta, usar mascarilla es «innecesario», lo cual no es cierto como puede comprobarse echando un simple vistazo al informe oficial publicado por la Organización Mundial de la Salud.

Noel se une así a la filosofía anti-mascarilla de su compatriota Ian Brown de Stone Roses, que en los últimos días también ha dado un paso adelante en las redes sociales posicionándose en contra de las vacunas, y también de Miguel Bosé, quien como Brown ha negado la existencia del coronavirus, algo que Noel al menos no ha hecho.

El artista, ya con Oasis en un pasado muy lejano, ha publicado este año nuevo EP con su banda Noel Gallagher’s High Flying Birds, un ‘Blue Moon Rising’ que adelantaba con la bailable ‘This is the Place’ y que ha llegado apenas un año después desde el lanzamiento de otro EP, ‘Black Star Dancing‘. El último álbum de estudio de Noel Gallagher’s High Flying Birds, ‘Who Built the Moon?‘, fue un éxito comercial en Reino Unido a su lanzamiento en 2017, llegando a alcanzar el número 1 de la lista de ventas. Lo mismo sucedía en 2015 con ‘Chasing Yesterday‘ y en 2011 con su debut homónimo.

Como informa The Guardian, la ley británica obliga a llevar mascarilla en el transporte público, así como en «salas de conciertos, tiendas, hoteles y otros lugares públicos». Este mismo martes 14 de septiembre, Reino Unido ha limitado el número de personas que pueden reunirse en espacios públicos a un total de 6, dados los rebrotes que se están dando en este y otros territorios del mundo.