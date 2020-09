Cardi B y Offset se divorcian

Cardi B y Offset han solicitado su divorcio como informan varios tabloides estadounidenses y recoge The Guardian. Los dos artistas se casaron en 2017 en secreto después de que el integrante de Migos pidiera matrimonio públicamente a Cardi durante un concierto de esta, y en abril de 2018 nació la hija de ambos, Kulture Kiari Cephus. La decisión llega después de años de idas y venidas para la pareja propiciadas por las infidelidades de Offset, reconocidas por él mismo.

Además del amor, la música también ha unido a Cardi y Offset. El rapero es por supuesto integrante de la banda Migos, con la que Cardi comparte el single ‘MotorSport’ -además de con Nicki Minaj-, pero ambos han interpretado juntos temas como ‘Lick’ (de la mixtape de Cardi de 2017, ‘Gangsta Bitch Music Vol. 2’) o el éxito ‘Clout’, incluido en el álbum de Offset ‘FATHER OF 4’ -titulado así porque el rapero es efectivamente padre de cuatro criatuas- y para el que se lanzaba un videoclip inenarrable. Ambos han aparecido juntos también en ‘Who Want the Smoke?’ de Lil Yachty y en el remix de ‘Ahora Dice – Real Hasta La Muerte’ de Chris Jeday con J Balvin, Ozuna, Anuel AA y Arcangel.

La noticia del divorcio de Cardi llega en un momento pletórico para la artista a nivel profesional: ‘WAP’, su single conjunto con Megan Thee Stallion, puede que no esté sonando demasiado en España, pero a nivel global es lo más parecido a un «fenómeno» que nos está dejando el verano que ya acaba: el tema es simultáneamente número 1 en Estados Unidos y Reino Unido, actualmente es la canción más exitosa en todo el mundo, y culturalmente ha dado mucho que hablar por su temática feminista y «sex positive» y por su llamativo videoclip por el que aparecen colegas como Kylie Jenner o Rosalía.

Por su parte, Migos es una de las bandas de hip-hop más exitosas de Estados Unidos desde que en 2017 arrasara en las listas estadounidenses su single ‘Bad and Boujee’ con Lil Uzi Vert. Desde entonces han publicado dos álbumes que han alcanzado el número 1 de la lista de ventas, ‘Culture‘ y ‘Culture II’, además de singles igualmente exitosos como ‘Walk It Talk It’ o ‘Stir Fry’. Este año, el trío, compuesto también por los raperos Takeoff y Quavo, ha lanzado el single ‘Need It’ junto a YoungBoy Never Broke Again. El grupo ha sido también polémico por sus declaraciones homófobas sobre otros raperos o la gente «queer».