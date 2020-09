Revelación o timo: salem ilese no dejará que un hit viral arruine sus planes a largo plazo

¿Recordáis a Salem, la banda de witch-house que publicó discos como ‘King Night‘ para después desaparecer? Pues han vuelto. Pero la Salem de la que os hablamos hoy es otra: ella es salem ilese, autora del enésimo hit de TikTok.

‘Mad at Disney’ es uno de los últimos virales de la mencionada red social y por tanto sus streamings se han disparado en Spotify, donde es la segunda canción más viral en el mundo solo por detrás de ‘Let’s Link’ de WhoHeem. La canción cuenta con un amable ritmo disco-funk próximo al trabajo de Maroon 5, Charlie Puth o Selena Gomez y con una letra que critica el «falso» ideal romántico mostrado por las películas de la factoría de películas animadas. «Disney me dio una visión increíblemente falsa sobre las relaciones”, ha declarado la cantante a Rolling Stone, que la ha entrevistado con motivo de este viral.

La canción en cuestión plasma un sentimiento parecido. «Estoy enfadada con Disney, ellos me han engañado, me han hecho pedirle deseos a una estrella fugaz, pero ahora tengo veintitantos años y no sé nada, ni quién soy o no soy», expresa Salem en la letra antes de dar con un pegadizo estribillo en el que plantea que «ha vivido amores tristes, amores malos y a veces amores felices» que al final han resultado en fracaso. Y en el siguiente verso, con incluso más sentido del humor, la joven compositora de Los Ángeles señala que la historia de Cenicienta termina en realidad en un «mal divorcio» y que el príncipe de ‘La bella durmiente’ es infiel.

‘Mad at Disney’ se aproxima actualmente a los 18 millones de reproducciones en la plataforma sueca gracias a que está sumando 2 millones de escuchas diarias: nada mal para una persona que hasta entonces no había pasado de los 450.000 streamings de media por canción…. que tampoco está nada mal, por otro lado. La artista lleva un par años creciendo en las plataformas de streaming y ha llegado a aparecer en algunas de las playlists más importantes de Spotify, como New Music Friday. Sin embargo, este éxito repentino puede pesarle a una joven artista que, según ha contado a Rolling Stone, se está planteando una carrera de largo recorrido en la industria de la música como compositora pop. De hecho, Salem es académica de la composición pop, ya que ha sido alumna de Bonnie Hayes, compositora reconocida por su trabajo con Bonnie Raitt o Cher, y ella misma asegura que es «importante» para ella «escribir lo máximo posible» ya que «escribir es un músculo».

La música pop de salem ilese está fijada en su tiempo: los lustrosos ritmos electrónicos de ‘757’ remiten al trabajo de Carly Rae Jepsen, ‘Roses to His Ex’ podría ser de Ava Max -la más eurovisiva de las pop stars actuales- y cualquier fan de Allie X, MUNA, Shura o la mencionada Carly… pero también de Charlie Puth o Bleachers no debería perderse producciones tan chulas como las de ‘It Gets Betters’, ‘Roshambo’ (mi favorita), ‘Time Machine’ o ‘Bad Word’. No solo el éxito de ‘Mad at Disney’ es indicativo de que salem ilese tiene talento de sobra para seguir creciendo hasta convertirse en una artista igual de respetada que las mencionadas.