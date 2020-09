Smashing Pumpkins detallan el disco doble que traerá sus 2 grandes temas de 2020

Smashing Pumpkins han compartido al fin los detalles de su nuevo álbum, que presentaban hace unas semanas con un par de adelantos que nos habían dejado un estupendo sabor de boca, ‘Cyr’ y ‘The Colour of Love’, esta abriendo el disco. El álbum también se llama ‘Cyr’ y sale el 20 de noviembre con el siguiente tracklist:

A su salida el pasado mes de agosto, definíamos ‘Cyr’ («rey» o «líder» en griego antiguo) como un medio tiempo de influencias industriales y new-wave no tan alejado de algo que hubieran podido firmar Depeche Mode e incluso los Duran Duran más oscuros (no los de ‘Ordinary World’). Billy Corgan, en la nota de prensa oficial, la definía como “una locura distópica, un alma contra el mundo, en un contexto de lealtades cambiantes y tiempo acelerado. Para mí es esperanzadora y desdeñosa al mismo tiempo de lo que es posible y no es posible con fe”. Como apelando al sonido neo-romántico del tema, una de las frases más sonoras de este corte es algo así como: “Destrozado, renuncio / Estamos al borde de albores sagrados y endrinas”.

El vídeo en blanco y negro, que en sus primeros instantes parece un vídeo de la Lady Gaga de la era ‘Born This Way’, mostraba a la formación actual de la banda junto a las coristas Sierra Swan y Katie Cole, según los créditos de Youtube, que tan fundamentales son a la grabación.

Este sonido no era acogido por todos los seguidores del grupo con entusiasmo (ver sección de comentarios bajo estas líneas). Y es que Smashing Pumpkins han pasado a la historia por canciones que triunfaron en la era grunge como ‘Today’, extraída del seminal ‘Siamese Dream’ (1993). Sin embargo, tan pronto como en el doble ‘Mellon Collie & The Infinite Sadness’ (1995) mostraron su amplitud de miras abriendo aquel álbum con un instrumental a piano y ofreciendo tanto guitarras rock en ‘Bullet With Butterfly Wings’ como composiciones totalmente atemporales tan alérgicas a los géneros musicales como ‘Tonight, Tonight’. ‘Ava Adore’ mostró un decidido giro hacia la electrónica, oscura, y desde entonces Billy Corgan ha jugado de diferentes maneras diferentes cartas, pero pocas veces había sonado tan synth-pop como en los dos singles que deja este 2020.

Escogíamos ‘Cyr’ como «canción del día» porque cuenta con videoclip, pero había más. Si los teclados de esta composición te volaban un poco la cabeza, hay que escuchar también el segundo de los temas. ‘The Colour of Love’ cuenta con una serie de ganchos instrumentales impropios de su carrera: un riff de guitarra un tanto ahijado del post-punk y, sobre todo, una línea de teclado que ni New Order u OMD. Uno busca en ellos algún tipo de sample o co-autoría pero al menos en los créditos de Tidal no aparece más nombre que el de Billy Corgan.

Hasta la fecha el último disco de Smashing Pumpkins fue ‘Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun.‘, un álbum que no estaba tan mal, pero sí quizá demasiado ideado para su gira de reunión. Una gira que no cumplió las expectativas comerciales en todos los arenas de Estados Unidos programados, pero que podría haber sido peor: podía haber sido ideada para el año de la covid-19. Al fin y al cabo, al menos llegaron a estar en el Mad Cool cuando había Mad Cool.



