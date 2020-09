Anitta juega al «lesbian chic» con Cardi B y Myke Towers en la extraña ‘Me gusta’

Anitta planea para finales de este año el lanzamiento de su quinto álbum de estudio. Antes de ‘Kisses‘, su disco de 2019, que obtuvo una nominación a los Grammy anglosajones, llegaron ‘Bang!’ en 2015, ‘Ritmo perfeito’ en 2014 y ‘Anitta’ en 2013, que apenas fueron escuchados en el mercado brasileño. Porque después llegó toda la retahíla de hitazos de Anitta que han sido éxitos internacionales, desde ‘Vai Malandra’ a ‘Downtown’ pasando por ‘Machika’.

El quinto disco de Anitta se considera su debut en Estados Unidos, verá la luz a través de Warner Music y ha sido producido por Ryan Tedder de OneRepublic, persona conocida también por su trabajo con Adele, Taylor Swift o Leona Lewis. Y para confirmar que la cantante brasileña va a por todas con este nuevo proyecto, el primer avance cuenta con la participación de Cardi B y del rapero Myke Towers. ‘Me gusta’ de hecho no es la producción más accesible de primeras que recordamos de Anitta: entre sus ritmos de son cubano fusionado con trap y la colaboración de los dos artistas mencionados destaca la presencia de un «instrumental break» compuesto por unas baterías funk que no pueden sonar más saturadas, como si buscaran sonar mal a propósito.

‘Me gusta’ no va corta de ganchos: a los «shake their ya yas»; «go and get it ya ya» y «a mí me gu-u-u, a mí me gu-u-u» de Anitta hay que sumar las frases de Cardi B y Myke Towers, hechas para no dejar indiferente. La canción parece celebrar la sensualidad bi, pero también tiene cierto fondo «lesbian chic», porque si Anitta canta «a mí me gustan las mujere'», Myke Towers directamente se corona con una frase que rima «ella no es lesbiana, pero a veces escondida a su amiga se la tira» con «al ritmo de la música ella mueve las caderas, se me pone hiperactiva». A su bola, «la Cardi» espeta «me gustan lo’ macho’ y que coman cuca, que haciendo el amor me jale la peluca, él me dijo que le fascina mi bunda, a mí me gusta el dinero, no te confunda» para después jugar a la ambigüedad, mención a Shakira mediante: «La Cardi y Anitta, two fly mamacitas, Bad bitches me gustan todita».

Sobre su debut internacional, Anitta ha declarado a Rolling Stone que es el «momento más importante de su carrera», y que con él podrá «mostrar más mi arte y cultura con el mundo de manera interacional». Ha añadido que «no puedo esperar a que todos escuchen la nueva música en la que he estado trabajando, la cual será una mezcla fresca de español e inglés». A las 17.00, videoclip de ‘Me gusta’.