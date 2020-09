‘J’veux un chien’ prueba que este puede ser el mejor disco de Yelle

Yelle nunca superarán el impacto de ‘Je veux te voir’ y ‘À cause des garçons’. Todos lo sabemos. Pero su nuevo álbum puede ser el más completo de su carrera -en competencia con ‘Safari Disco Club‘- a pesar de que el dúo/trío francés no vuelva a conseguir un single tan noticioso, pues a lo que se crecen los sencillos hay que sumar, por ejemplo, la introspección de la final ‘Un million’.

‘L’Ère du Verseau‘ se presentaba con una suerte de balada y ‘Karaté’, pero a su edición apuntábamos ‘J’veux un chien’ como la mejor canción del álbum y el grupo no ha tardado en publicar un videoclip para ella. Es una producción influida tímidamente por el techno y el trance de las que se van construyendo poco a poco, con una divertida letra que se sustenta en un doble sentido: por un lado querer un compañero de apoyo («un perro») que nos respete pero también satisfaga los deseos más sucios. «¡No un perro!», de verdad, exclama la nota de prensa.

La misma insiste en que la canción es «profunda, oscura y erótica, pero lo suficientemente juguetona para que tu primo pequeño cante». Tu primo pequeño no debe hablar francés, eso sí, pues su letra va más allá, atreviéndose a ser sumisa y explícita («seré la perra de este hombre»), si bien poniéndose en su lugar («pero no una gilipollas»), al tiempo que dejando claras sus exigencias («quiero alguien que me haga mal, pero que lo haga bien»). En sintonía, el vídeo musical dirigido por Giant, en el que aparece Julie rodeada de sutiles elementos homoeróticos, optando de manera sugerente por el anonimato.