Ya es otoño: escucha ‘Shore’, el nuevo disco de Fleet Foxes

Cualquiera que siga a Robin Pecknold en Instagram sabe que es uno de los artistas de música pop más entretenidos de seguir en la mencionada red social; sin embargo, quizá nada preparaba a los seguidores de Fleet Foxes para recibir la noticia de que el nuevo álbum de la banda vería la luz tan pronto como hoy, martes 22 de septiembre, como informaba Pitchfork. El álbum, conformado por 15 pistas, ya está disponible en las plataformas de streaming. El grupo pretende lanzar otras nueve canciones nuevas el año que viene.

La razón de esta fecha es hacer coincidir dicho lanzamiento con la llegada del otoño: hoy martes, exactamente a las 15.31 hora española, se ha producido el equinoccio de otoño, y justo en esta marca de tiempo se ha decidido lanzar a todas las plataformas el nuevo trabajo de la formación estadounidense, que, por cierto, se titula ‘Shore’. ¿Se creará algún tipo de magia tras este choque de eventos? A su vez, las canciones de ‘Shore’ han sido reunidas en una película de 55 minutos que ha salido simultáneamente al disco y que ha sido dirigida por Kersti Jan Werdal, cinematógrafa que ha trabajado para gente como No Age, Blake Mills o Sam Burton.

La noticia de la llegada de ‘Shore’ es doblemente buena porque un nuevo disco de Fleet Foxes siempre es esperado, pero además este ya no tardará 6 añazos en llegar como sucedió con ‘Crack Up‘, el hasta ahora último disco de la banda hasta la fecha. ‘Helplessness Blues‘ vio la luz en 2011, siendo seleccionado como 11º mejor disco de aquel año para la redacción de JENESAISPOP, y el debut homónimo del grupo aterrizó en 2008, ocupando la quinta posición de su respectiva lista.

Shore:

01 Wading in Waist-High Water

02 Sunblind

03 Can I Believe You

04 Jara

05 Featherweight

06 A Long Way Past the Past

07 For a Week or Two

08 Maestranza

09 Young Man’s Game

10 I’m Not My Season

11 Quiet Air / Gioia

12 Going-to-the-Sun Road

13 Thymia

14 Cradling Mother, Cradling Woman

15 Shore