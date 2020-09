Las mejores canciones del momento: septiembre 2020

Renovamos nuestra playlist mensual con lo mejor de las últimas semanas, que viene a ser una recopilación de las últimas «canciones del día», «discos recomendados» y «veredictos» interesantes, además de un par de los artistas que han pasado por «Revelación o Timo«. Entre los «Discos Recomendados» del final de este verano, hemos hablado del EP de Troye Sivan, la joya perdida que supone el álbum de Dan Croll, lo nuevo de The Killers, Belako o Disclosure. No han sido «DR», pero casi, los últimos largos de Kelly Lee Owens y Yelle. También recuperamos cortes de «discos recomendados» pasados de Taylor Swift, tras una gran presentación televisiva (sí, se pueden hacer), y Bob Dylan, cuya carrera ha sido repasada en el site recientemente por Jaime Cristóbal.

Entre las revelaciones más excitantes, Rigoberta Bandini, que ha emocionado con sus vítores hacia Mónica Naranjo… a la propia Mónica Naranjo; a Syd Silvair, también salida del JNSP Song Contest de nuestros foros; Joesef, para amantes de Amy Winehouse; y Blackpanda con esa composición sobre el fin del verano que se nos acaba de ir.

En el plano nacional también hemos hablado de DORA (que acaba de ser incluida en una playlist de Pitchfork), Monterrosa con Miqui Brightside, Delaporte y lo de Cariño con Natalia Lacunza. Carlos Sadness ha sacado un gran vídeo con Lyona, hemos estrenado el vídeo de un buen tema de Colectivo da Silva, también el corte de Chef Creador con Malamute, y hemos recomendado un tema que no ha sido single pero debería, de Varry Brava.

Entre las leyendas que no decepcionan, Indochine, The Smashing Pumpkins… ¿y podemos ir incluyendo en este último grupo a Avalanches? Completamos la playlist con el proyecto colaborativo de Kamasi Washington en ‘Dinner Party’, BLACKPINK con Selena Gomez, Nathy Peluso, Shy Girl y Aluna.

Troye Sivan / IN A DREAM

Roosevelt / Echoes

Rigoberta Bandini / In Spain We Call It Soledad

DORA / Oxena

Yelle / J’veux un chien

Monterrosa, Miqui Brightside / Calor

Syd Silvair / Maraschino

Kelly Lee Owens / Arpeggi

Shygirl / FREAK

Delaporte / Las montañas

The Killers / Dying Breed

Indochine / Nos célébrations

The Smashing Pumpkins / Cyr

The Avalanches / Music Makes Me High

Terrace Martin, Robert Glasper, 9th Wonder, Kamasi Washington / Freeze Tag

Joesef, Loyle Carner / I Wonder Why

Disclosure, Kehlani, Syd / Birthday

Blackpanda, Mabbi / Antes de que acabe el verano

Cariño, Natalia Lacunza / Modo avión

BLACKPINK, Selena Gomez / Ice Cream

Nathy Peluso / SANA SANA

Dan Croll / Coldblooded

beabadoobee / Worth It

Belako / All Nerve

Chef Creador, Malamute / Tan felices

Taylor Swift / betty

Bob Dylan / My Own Version of You

Aluna, Princess Nokia, Jada Kingdom, AlunaGeorge / Get Paid

Carlos Sadness / Me desamaste

Colectivo Da Silva / Bolitas

Varry Brava / Ritos exóticos

Troye Sivan / STUD