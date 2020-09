Pop Smoke deja a Ava Max sin número 1 en UK con su debut póstumo publicado hace 4 meses

Pop Smoke protagoniza este viernes el nuevo número 1 de ventas en Reino Unido gracias a su álbum debut póstumo, ‘Shoot for the Stars Aim for the Moon’. Publicado el día 3 de julio, hace casi cuatro meses, el éxito sostenido del álbum en las plataformas de streaming ha dejado sin número 1 en las islas a Ava Max, quien de hecho lideraba las «midweeks» con su recién publicado debut, ‘Heaven & Hell‘, que entra en el número 2. El rapero moría el pasado mes de febrero a los 21 años víctima de varios disparos, propinados por dos personas que irrumpieron en su casa con intención de cometer un robo.

El número 1 de Pop Smoke con ‘Shoot for the Stars Aim for the Moon’ da lugar a algunos de esos extraños «logros» que a veces se dan en las listas de éxitos. El sorprendente número 1 de ‘Shoot for the Stars Aim for the Moon’ en Reino Unido significa que 1) Pop Smoke es el primer artista que consigue colocar un álbum debut en el número 1 de manera póstuma en las islas, siendo Viola Beach trágicamente la única banda que lo consiguió antes, y 2) el de Pop Smoke es el primer álbum debut que alcanza el número 1 en Reino Unido este año. Además, es el que más ha tardado en alcanzar dicha posición desde que George Ezra tardara 14 semanas en lograrlo con su disco de 2014, ‘Wanted on Voyage’.

Hay que mencionar que casi todas las «ventas» del disco de Pop Smoke generadas esta semana en Reino Unido proceden del streaming, exactamente un 97%. De hecho, en el top 50 global de Spotify aparecen hasta tres canciones del álbum a tiempo de redacción de esta noticia: ‘For the Night’ en el número 12, ‘Mood Swings’ en el 20 y ‘What You Know Bout Love’ en el 42. El disco ya había sido número 1 en Estados Unidos, Australia, Canada, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Países Bajos, Nueva Zelanda y Suiza, además de número 26 en España, y sus «ventas» totales se estiman en torno a las 1.800.000 unidades equivalentes según los cálculos de Mediatraffic.