Mariah Carey grabó un disco de rock alternativo secreto en 1995

Mariah Carey ha desvelado que grabó un disco de rock alternativo secreto en el año 1995, en la misma etapa que las sesiones de grabación de su quinto álbum de estudio, el superventas ‘Daydream’. El disco llegó a salir al mercado firmado por una banda olvidada de la época llamada Chick, como puede comprobarse en Discogs, que acredita a Mariah en la mayoría de temas y también en la dirección artística del proyecto, así como en los coros, pero el disco, llamado ‘Someone’s Ugly Daughter’, es muy difícil de encontrar (sí está disponible en Amazon UK) y tampoco está subido a las plataformas de streaming, aunque los videoclips oficiales de los singles ‘Malibu’ y ‘Demented’ sí están disponibles en Youtube.

La cantante de esta «banda» de rock prefabricada era Clarissa Dane Hughes, quien fue compañera de piso de Mariah a principios de los 90 y actualmente se dedica a la fotografía. Hace cinco años, la propia Clarissa dejó una valoración del álbum en Amazon, en la que escribió «me encantó hacer este CD y me alegro de que algunas personas estén disfrutando de él», y a lo que añadió que el álbum «contiene un ingrediente secreto».

En su inminente autobiografía, que sale este martes, 29 de septiembre, Mariah ha escrito sobre esta experiencia, como recoge Billboard: «Me entregaba totalmente a mi personaje, tocando en el estilo de la típica cantante femenina blanca de estilo punky y grunge que era popular en la época, ya sabéis, esas que parecían súper despreocupadas con sus sentimientos y su imagen. Ellas podían estar cabreadas, llevar zapatos viejos, ropa arrugada y las cejas descuidadas mientras cada movimiento que yo hacía estaba totalmente calculado. Quería liberarme, dejarme llevar y expresar mis miserias, pero también quería divertirme. Después de las sesiones de ‘Daydream’ tenía unas ganas tremendas de que llegara la noche para hacer mis sesiones alternativas».

Y en Twitter, la autora de ‘Caution‘ ha dicho que no parará hasta encontrar las maquetas del disco de Chick grabadas por ella, dando a entender que tiene toda la intención de publicarlas, miientras los fans de la artista ya se están encargando de comprar en masa toda copia del disco que quede. Ya no sorprenderá a nadie tanto que Mariah y Courtney Love sean tan amigas: Mariah de hecho estuvo a punto de aparecer en el último trabajo de Hole, ‘Nobody’s Daughter‘.

La noticia del álbum de rock secreto de Mariah llega a pocos días de que vea la luz precisamente el nuevo disco de rarezas de la cantante, ‘The Rarities’, que sale este mismo viernes. El recopilatorio incluirá temas hasta entonces inéditos de Mariah grabados entre 1990 y 2014, además de dos versiones nuevas de ‘Save the Day’ con Ms. Lauryn Hill (canción compuesta en el año 2011) y ‘Close Your Eyes’ (publicada originalmente en el álbum de Carey de 1997, ‘Butterfly’).

Fun fact 2: now that you've listened to Clarissa's kick-ass lead vocals, I can tell you that I'm on a quest to unearth the version of this album with my lead vocals and will not stop until we find it! So happy that we get to experience this together lol! 🐏❤️🎸 https://t.co/EMukSDgWPu

— Mariah Carey (@MariahCarey) September 28, 2020