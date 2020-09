Billie Eilish anuncia el documental ‘The World’s A Little Blurry’

Billie Eilish ha anunciado un nuevo documental sobre ella llamado ‘Billie Eilish: The World’s A Little Blurry’ que se estrenará en cines y en Apple TV+ en febrero de 2021. La cinta presumiblemente narrará la vida de la joven cantante de Los Ángeles desde su infancia hasta su llegada a la fama global. Sin ir más lejos, en el tráiler del documental estrenado hoy puede verse un fragmento de un vídeo casero de Billie de pequeña aporreando un piano.

Como los fans de Billie ya habrán deducido, el título de la película procede de la letra de ‘ilomilo’, una de las canciones destacadas del debut de la cantante, ‘WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?‘. El tema era lanzado como séptimo y último sencillo oficial del álbum el pasado mes de abril sin que haya sucedido gran cosa con él a nivel comercial. Por otro lado, el director de ‘Billie Eilish: The World’s A Little Blurry’ ha sido el cineasta estadounidense R.J. Cutler, conocido por películas como ‘The War Room’, ‘A Perfect Candidate’, ‘Thin’ o ‘The September Issue’ o por la serie ‘Nashville’.

Recientemente, JENESAISPOP ha tenido oportunidad de charlar unos minutos con el hermano y productor de Billie, Finneas O’Connell. El artista nos hablaba de su último single, de ‘No Time to Die’ -el tema de Billie para la nueva película de James Bond- y también, aunque sin mojarse en absoluto, del disco que prepara nuevamente junto a su hermana, señalando que no puede adelantar su sonido -quizá al no tenerlo enfilado todavía, quizá al querer mantenerlo en secreto-, pero que están «trabajando a tope en un montón de música» y que está «muy emocionado por que la gente la escuche».