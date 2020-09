Jordi Cruz Pérez, que últimamente ha sido noticia porque va a presentar desde este domingo 4 de octubre el talent de «gamers» ‘Top Gamers Academy’ en Neox​, es el nuevo invitado de nuestro «Tipo Test» para hablarnos de su música favorita. Seducidos por lo visto en sus redes sociales, en las que puede seguir lo mismo a un grupo underground que a Ruth Lorenzo, indagamos en las canciones que han marcado la vida del presentador de ‘Club Disney’, ‘Art Attack’ y Cadena 100.

En tus perfiles sigues lo mismo a Ginebras, a Maria Arnal y a Cariño, que a Pablo Alborán, a Ruth Lorenzo y a Maldita Nerea. ¿Siempre has sido tan versátil en tus gustos musicales o has tenido etapas?

Siempre he sido superversátil, soy de la generación del single, cuando o te comprabas el disco o disfrutabas del single. A mí me gustan las canciones, y me puede gustar lo mismo ‘Guitarra’ de Los Pecos, que el nuevo single de Ginebras o una canción de Pablo Alborán. La música no va por gustos, las canciones van por libre.

¿Qué disco marcó tu adolescencia, por ejemplo?

‘Aidalai’ de Mecano, me fui corriendo a la tienda el día que salió para comprarme el cassette, y no había llegado, volví por la tarde a ver si estaba… Le di tanta tralla que de repente me acordé de que había una cara B y otras canciones (risas) Ya había escuchado mucha música. Tenía una vecina mayor que yo que me ponía mucha música, pero ‘Aidalai’ fue el que me marcó como a los 16 años. Después, un poco más adelante, ‘Pies descalzos’ de Shakira.





¿Tienes canción favorita de todos los tiempos o alguna que nunca jamás te haya dejado de acompañar?

Creo que tengo dos, ‘Forever Young’ de Alphaville, la llevo tatuada, me lo hice cuando cumplí los 30 años. Es una canción que me recuerda muchas cosas, me transporta a muchos lugares. Y luego ‘El amante de fuego’ de Mecano, ese sintetizador (NdE: tararea) y ese sonido me encanta.





¿Qué disco es el que más has escuchado últimamente?

Pues el último de Manel, nos gusta mucho en casa. Y el de Glass Animals.

¿Algún tema que asocies o te recuerde a los distintos programas de TV en que has trabajado, más que por sonar en ellos, por el momento que viviste con ellos?

Una canción de El Rayo, un programa que hicimos en Antena 3. La cabecera era una versión de Sheryl Crow de ‘Sweet Child O’Mine’, con Inma del Moral subida encima de una barra, y me volvía loco cada vez que sonaba. Escuchábamos mucha música en el programa, dejábamos que cada día un miembro del equipo escogiera la música que sonaba por altavoces.





¿Alguna canción que odies con toda tu alma?

‘Follow the Leader’, lo tengo clarísimo. Me la ponen en la discoteca y no me salgo porque hay gente, pero cuando empiezan a ir de un lado para otro… no puedo con esta canción.

¿Alguna actuación vocal en particular?

Rosalía en los Goya, con ‘Me quedo contigo’. Fue una pedazo de actuación. La escuchas, la escuchas y la escuchas y encuentras todos los matices. Fue brutal.





¿Algún artista o grupo que en algún momento te haya avergonzado que te guste o no existe tal cosa como el «guilty-pleasure”?

Lo que te he dicho antes de Los Pecos, ‘Guitarra’, es un temazo, pero a la hora de pinchar me daba cosa ponerla, a ver si alguien decía algo. Cuando pinchaba y eran las 6 de la mañana, todos van borrachos y ya da igual… entonces la ponía (NdE: tararea). Pero nunca me ha avergonzado, ¿eh? Faltaría más, no, no, no.

¿Qué necesita una canción para ser perfecta?

Todo y nada… Las canciones te tienen que enganchar desde los primeros segundos. Como ‘El fin del mundo’ de La La Love You, que te engancha desde los 3 o 4 primeros segundos. Todo y nada. Es magia.





¿Algún remix favorito?

Un remix de ‘Kids’ de MGMT, el de Soulwax.

¿Y videoclips?

Soy de la época de Madonna, de cuando sacaba un videoclip y nos quedábamos todos locos. ‘Like a Prayer’, por cómo nos impactó a todos ver esos bailes, las cruces….

¿Algún concierto que recuerdes con especial cariño?

El ‘Blonde Ambition’ de Madonna, que pasó por Barcelona y tuve la gran suerte de verlo, y luego en la tele comentado por Constantino Romero y creo que era Olga Viza. Luego el de ‘Aidalai’ del Palau Sant Jordi que fui con mi madre, de los primeros conciertos a los que fui. Luego lo copiaba y lo hacía de memoria. Me lo aprendí de memoria.





¿Sigues comprando discos en formato físico? En caso afirmativo, ¿cuál fue tu última compra y en qué formato?

Sí, lo que pasa es que a veces te lo tienes que comprar para que te lo manden… El último, el de Glass Animals, ‘Dreamland’. Había distintos diseños, y puedes escoger uno. En casa tenemos tocadiscos y nos gusta comprar discos. Me encantaría comprarme el de Amaia, pero no me lo he podido comprar (NdE: el vinilo lleva meses descatalogado).

¿Alguna plataforma favorita para escuchar música? ¿Eres de los que ya se ponen un disco entero en youtube?

Tenemos Spotify, que es una buena forma de dar una vuelta a la música, pero me gustan mucho los artistas que no publican sus discos durante las primeras semanas. En Cataluña Els Pets están un ratito sin publicar el disco en redes ni en ningún sitio y te lo tienes que comprar.