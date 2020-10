Rihanna se disculpa por usar una narración islámica en su pasarela de ropa interior

Rihanna se ha disculpado por usar en el hilo musical de su pasarela de ropa interior una canción que incorpora un «hadiz» o narración islámica. Según una web especializada en el islam, «por hadices se conocen los relatos de la vida del profeta Muhammad, ya se trate de sus palabras, de la descripción de sus actos o de sus reacciones ante los actos de sus discípulos». La canción en cuestión es ‘Doom’ de COUCOU CHLOE, productora francesa de música electrónica industrial a la que, en España, hemos visto pasar por el escenario del festival MIRA de Barcelona.

El uso del hadiz en esta pasarela, en la que han actuado artistas como Rosalía, Miguel o Bad Bunnny, ha ofendido a un sector de la comunidad islámica en las redes sociales, que ha instado a Rihanna a retirar de inmediato dicha canción del hilo musical de su pasarela. Uno de los comentarios dejados en Instagram expresa su decepción con Rihanna: «Siempre te he amado, admirado y apreciado tu sentido de la diversidad en toda tu marca, pero ahora has incorporado una oración islámica en tu pasarela de ropa interior. Eso es increíblemente irrespetuoso y decepcionante». Y otro se dirige a la barbadense de esta manera: «Rihanna, has faltado el respeto al islam, espero que te des cuenta de esto».

A Rihanna, las críticas no le han pasado inadvertidas, y la cantante ha corrido rauda y veloz a sus redes -en concreto a sus stories de Instagram- para ofrecer una disculpa a sus seguidores. «Me gustaría dar las gracias a la comunidad islámica por señalar un descuido enorme sucedido en Savage X Fenty Show el cual ha causado una ofensa de manera no intencionada», ha escrito la barbadense. «Me gustaría disculparme directamente con vosotros por este error honesto pero descuidado. Entendemos que hemos hecho daño a muchos de nuestros hermanos y hermanas musulmanes, y estoy increíblemente descorazonada por esto. Yo no juego con faltar el respeto a ninguna religión y el uso de esa canción en nuestro espectáculo ha sido completamente irresponsable. Nos aseguraremos de que esto no vuelva a ocurrir nunca más».

También en Instagram, COUCOU CHLOE ha pedido disculpas por el sample de un hadiz en ‘Doom’, el cual recita un texto sobre el Día del Juicio Final, indicando que dicha canción ya está en proceso de ser retirada de las plataformas de streaming: «Compuse la canción basándome en samples de canciones de Baile Funk que encontré en internet», ha explicado. «Entonces yo no era consciente de que esas canciones empleaban textos de un hadiz islámico. Asumo toda la responsabilidad por el hecho de no haberme informado sobre estos textos debidamente y quiero agradecer a todos aquellos que os habéis molestado en explicármelo».