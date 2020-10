Roosevelt da los detalles de su disco ‘Polydans’ y estrena ‘Feels Right’

Roosevelt, uno de nuestros artistas favoritos en el panorama electropop, anuncia al fin su nuevo disco tras haber avanzado un par de adelantos del mismo, las recomendables ‘Sign’ y ‘Echoes‘, esta última ahora mismo destacada en nuestra playlist con lo mejor del mes. El proyecto de Marius Lauber se hizo muy conocido por los temazos contenidos en discos como su álbum homónimo y ‘Young Romance‘, y ahora confirma su regreso de cara al año que viene, al tiempo que, como sabéis, visitará nuestro país para presentar todo esto. Será el 23 de marzo en Razzmatazz (BCN) y el 24 de marzo en OchoyMedio (Madrid).

El nuevo álbum recibe el nombre de ‘Polydans’, saldrá el 26 de febrero de 2021 a través de City Slang / Greco-Roman y según la nota de prensa, se define «como una especie de carta de amor a la música dance, con Roosevelt abrazando su propio historial musical y su amor por la naturaleza multifacética del género, reconectando con los matices íntimos que pueden hacer que la música dance se sienta realmente viva».

Siguiendo con su filosofía escapista habitual, ‘Feels Right’ es «una oda a adherirse a tu propia intuición», influida «por leyendas de la danza de vanguardia de ESG». Indica el artista: “Cuando escribí la canción, comenzó con un bucle funk influenciado por ESG, que incluso en su forma más cruda tenía algo muy eufórico y divertido. Es definitivamente, una de las canciones del álbum que se creó muy fácilmente: una de esas donde la canción dicta en qué dirección ir en lugar de pensar en ello durante semanas». Os dejamos con el tema y la secuencia de ‘Polydans’, de la que, como veis, ya conocéis las dos últimas pistas.

1.-“Easy Way Out”

2.-“Strangers”

3.-“Feels Right”

4.-“Closer To My Heart”

5.-“Montjuic”

6.-“Forget”

7.-“See You Again”

8.-“Lovers”

9.-“Echoes”

10.-“Sign”