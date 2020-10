‘Mood’, una canción fresquita, inofensiva y pegadiza… pese a su machismo velado

Parte de la redacción evalúa ‘Mood’ de 24kGldn e iann dior, en estos momentos la canción más escuchada en el mundo:

«‘Mood’ es fresquita, blandita, justibieberea un poco, y resulta inofensiva… musicalmente. Porque a pesar de su juventud (24kGoldn aún no ha cumplido 20 años, Iann Dior tiene 21), el mensaje de la canción no puede ser más rancio; chica-siempre-estás-de mala-leche, estoy harto de tus vaivenes y bla bla bla. Ya sabéis; mujeres: ¡todas locas! 24kGoldn y Iann Dior son muy jóvenes, sí. Pero siguen emanando el mismo viejo aroma anticuado (y machista). Por agradable que pueda parecer la tonada, su contenido sí que me pone realmente “in a mood” (y me echa de la canción)». Mireia Pería

«Tiene cierta gracia que 24kGoldn y iann dior, dos jovencitos estadounidenses que han triunfado con sus canciones de trap con guitarrita eléctrica, triunfen ahora juntos con una canción de trap con guitarrita eléctrica. ¿Son el mismo artista y no lo saben? ¿Se estarán planteando unirse en un dúo? En cualquier caso, ‘Mood’ es la canción más escuchada en el mundo porque no puede estar más desprovista de expectativas y prejuicios. Como todo buen hit que se precie, el trap-pop a lo Post Malone-pero-bien-escrito de ‘Mood’ suena fresco y desenfadado y se pega sin que puedas hacer nada para remediarlo. Sin ser su producción precisamente una alegría para los oídos, el estribillo «why you always in a mood» está hecho para clavarse en el cerebro y los dos artistas se complementan bien. La típica letra ultra-adolescente sobre un muchacho que no puede comprometerse con su chica por inmadurez pero hace ver que la mala es ella, pura misoginia disfrazada de despreocupación «teenager») incluso deja una frase lapidaria que no ves venir: «jugamos a juegos del amor para esquivar la depresión». ¡Bum! Himno millennial al canto». Jordi Bardají