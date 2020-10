Stevie Wonder sigue sin renovarse demasiado en sus dos temas nuevos

Stevie Wonder ha publicado dos canciones nuevas. La funky ‘Can’t Put it In the Hands of Fate’ cuenta con la participación de Rapsody, Cordae, CHIKA y Busta Rhymes, mientras ‘Where is Our Love Song’ es una balada soul en la onda de Bill Withers en la que aparece como artista invitado el guitarrista Gary Clark Jr., a quien hace poco escuchábamos en la mejor canción del último disco de Macy Gray. Cerrando el círculo, Macy publicó en 2012 el álbum ‘Talking Book‘, una revisión del disco de Stevie Wonder del mismo nombre. Ambos temas sirven a Stevie para anunciar el nacimiento de su nuevo sello propio, So What the Fuss Music.

Como todo fan de Stevie recordará, ‘So What the Fuss’ fue el primer single de ‘A Time to Love’, el hasta ahora último álbum de estudio del músico hasta la fecha, publicado en 2005. Stevie, uno de los artistas de pop, funk y R&B más influyentes de todos los tiempos, ya solo publica música de uvas a brevas y su último lanzamiento fue un single con Ariana Grande llamado ‘Faith’ que pasó totalmente desapercibido. Antes, en 2015, el músico colaboró en un par de temas de ‘Uptown Special‘ de Mark Ronson y también en una versión de su propio tema ‘Overjoyed’ incluida en el álbum de Céline Dion de 2013, ‘Loved Me Back to Life’. ‘Can’t Put it In the Hands of Fate’ y ‘Where is Our Love Song’ son los primeros lanzamientos de Stevie fuera de Motown Records desde el año 1961.

A pesar de la sequía de lanzamientos largos en el universo de Stevie Wonder, el artista ha seguido grabando y de hecho se conocen hasta cuatro álbumes inéditos que él mismo ha confirmado. Los primeros los anunció en 2008 y se titulan ‘The Gospel Inspired By Lula’ y ‘Through The Eyes Of Wonder’, y los segundos, anunciados en 2013, llevan por título ‘When the World Began’ y ‘Ten Billion Hearts’. Por el momento, se desconoce si estos dos nuevos temas pertenecen a alguno de estos lanzamientos. ¿Será la llegada del nuevo sello una pista?