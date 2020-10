Néboa buscan su punto de fuga entre Radiohead, Vainica Doble, Iván Ferreiro, las marimbas y el mar gallego

Néboa («niebla» en gallego) no solo es el título de la serie de ficción policíaca estrenada este año en Netflix, también es el nombre de una interesante banda gallega que pasa hoy por nuestra sección «revelación o timo» después de estrenar el primer avance de su debut oficial, ‘Valente (folión)’. Un precioso tema en el que manda el plácido sonido de unas marimbas pero al que poco a poco se van incorporando teclados, guitarras eléctricas, instrumentos de viento y contundentes percusiones que elevan la intensidad, produciendo un dramático «in crescendo». La letra, en una línea existencialista, clama: «soy débil, no sé dónde apoyarme, vacío esta de todo ser el aire» para después adoptar cierta corporalidad fantasmal: «no estás, no estoy, ya estoy cuando estás delante».

Tras Néboa se esconde un quinteto formado por Aloia López (voz y coros), Miguel Fernández (batería y sintetizadores), Jacobo García (bajo, sintetizadores y kaossilator), Tomás Porteiro (guitarra eléctrica y coros) y Lucas Suárez de Centi (vibráfono, batería y rhodes). Ya la propuesta instrumental del grupo no es la típica como se puede comprobar, y la nota de prensa de su sello, Raso Estudio, indica la música de Néboa los dibuja como «cazadores de las fugas posibles entre Radiohead, la música tradicional gallega, los grupos de marimbas africanas, el minimalismo pop y ecos que trazan un camino de ida y vuelta en registros que van desde Vainica Doble a Iván Ferreiro, de Lisandro Aristimuño a Suárez, de La Buena Vida a Jorge Drexler».

El primer EP de Néboa, autoeditado, salió ya hace 5 años: un lustro ha pasado desde el lanzamiento de ‘Antes da Tormenta‘ hasta ahora, lo que no significa que entonces la banda no presentara signos de promesa. El delicado pop-rock de ‘Balones fuera’ llega a hipnotizar con sus sonidos de teclado; con sus ecos jazzy, ‘E cae e cae e cae e cae e cae’ suena a un sereno viaje en barco por las frías aguas gallegas en el que termina habiendo turbulencias ; y el incluso grupo se atreve con una composición de más de 10 minutos llamada en ‘Unha palabra túa – Muiñeira’ en la que cabe electrónica ambiental, guitarras reggae y una coda de rock autodestruido sin que nada sobre o suene fuera de lugar.

La misma nota indica que «casi como si de un comando de exploradores sonoros se tratase, Néboa pillan una linterna minúscula que alumbra cientos de puntos ciegos musicales a su paso». Y Raso Estudio será el sello que descubra al mundo el universo que Néboa han sido capaces de construir en su primer disco oficial, un ‘A realidade enganosa’ que sale a finales de noviembre.