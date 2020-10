Casero consigue que Russian Red vuelva para cantarle al mal de amores

Casero es el proyecto de pop electrónico de Gabriela Casero, cantante y compositora madrileña a la que probablemente conozcas por su trabajo al frente de MOW. Las canciones de Casero apuntan en realidad a un pop pausado, intimista, «hecho en casa»… pero también ultra-sintético, en pocas palabras, aptos para fans de la última Natalia Lacunza, Rusowsky, Rebe o mori.

Después de haber conseguido que temas como ‘Islas desiertas’ o ‘Cuánto más’ sumen, entre las dos, cerca de 800.000 escuchas en Spotify, la artista presenta nuevo single de la mano de Russian Red. La autora de ‘I Love Your Glasses’ no saca disco de material original desde 2014, pero en 2017 volvió con un extraño álbum de versiones y en 2016 lanzó un EP colaborativo con Glowbug (un músico de Los Ángeles, donde reside la artista) en el que ya se envolvía de sonidos electrónicos, como sucede en este ‘Cállate’ en el que Lourdes Hernández asume el protagonismo sobre todo a partir de la segunda estrofa.

En ‘Cállate’, Casero y Russian Red lamentan una relación fallida, arrepentidas. «Ahora me ha dado por sentir que todo lo que vivimos ha sido solo un castigo para mí», canta la primera, mientras la irrupción de la segunda es inequívoca cuando empieza a sonar su reconocible vibrato. La artista lamenta: «Ahora que lo pienso estaba claro, con lo que yo te quería y las ganas que tenía de tenerte siempre al lado, no puedo dormir de lo sola que me siento, no puedo parar de pensar que me arrepiento, de haber perdido tanto tiempo contigo».