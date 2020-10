Canción Del Día: ‘Limoneros’ de Borneo es una preciosa canción sobre la llegada de la primavera argentina

Borneo es un dúo argentino de folk-pop compuesto por Ana Schon y Mateo Monk, dos jóvenes de 18 y 17 años, respectivamente, que residen en Argentina pero cuentan con España como el país que más escucha su música -de hecho, de los cinco lugares que más les siguen, tres son Madrid, Barcelona y Valencia, el resto son Ciudad de México y Buenos Aires-. La canción de 2019 de Borneo, ‘Rayito’, incluida en su EP de debut, pasó tres semanas en la lista de temas más virales de Spotify España, de hecho alcanzó el top 18, y a día de hoy supera el millón de reproducciones en la plataforma sueca.

El nuevo single de Borneo, ‘Limoneros’, es hoy nuestra «Canción Del Día». Publicado el 8 de octubre, el tema celebra la llegada de la primavera en Argentina, que va del 21 de septiembre al 20 de diciembre, y emociona con poco más que la bonita voz de Ana, la guitarra con ecos de bossa de Mateo, que recuerda al trabajo más intimista de José González o Kings of Convenience; y una percusión ligera y pausada, a la que también acompaña la irrupción de unos sutiles coros.

En ‘Limoneros’, Borneo pasean por la calle, observando el cielo y recordando lo que deja la estación anterior: «la espera fue breve, la canción floreció, el invierno fue leve, pero nos congeló», canta Ana, a la vez que va «por l calle cantando» y observa que el «cielo está pintado» de un color «que me guardo para no olvidar jamás». Con una mezcla de alegría por la estación que llega y de melancolía por la que se marcha, ‘Limoneros’ captura un instante de magia iluminada por el sol: «y otra vez recorrer y perdernos andar flotando entre los limoneros, no percibir que esto se esta muriendo, un paseíto tan azul como el cielo».

Otros temas similares firmados por Borneo son ‘Gris’, ‘Esperando’ e ‘Insomnio’, mientras ‘Cuidar el jardín’ vio la luz durante la pandemia. Ellos dicen que “en una época en la que la música más escuchada busca sonar lo más fuerte posible, nosotros creemos en el poder de la canción en su expresión más despojada”, y ‘Limoneros’ es una carta de presentación estupenda para su cometido.