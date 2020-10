Adele confirma en Saturday Night Live que su disco «no está terminado»

Adele ha sido la encargada este sábado de presentar una nueva edición de Saturday Night Live. En su monólogo inicial, la cantante ha confirmado que su disco «no está terminado» pero sin dar más detalles.

Las palabras de Adele no invitan a dejar de especular en absoluto sobre el sucesor de ’25’: su disco puede aún salir este año, puede que se encuentre ultimando la mezcla, o puede que le queden temas por grabar. Por qué aparecería Adele, después de pasar años alejada del ojo público, en uno de los programas más vistos de Estados Unidos para después volver a su cueva es un misterio, pero si alguien puede hacer lo que le da la gana hoy en día es ella.

En su monólogo, Adele ha explicado también que ha decidido presentar el programa pero no actuar porque le da «miedo hacer las dos cosas» y ha bromeado sobre su pérdida de peso: «sé que tengo un aspecto muy diferente a la última vez que me visteis, y esto es porque, debido a las restricciones de movimiento por la covid, debía viajar ligera y traer solo una de mis mitades, y esta es la mitad que he elegido».

Como es habitual, la presentadora de Saturday Night Live ha participado en varios gags, y en uno de ellos, Adele ha interpretado a una concursante de The Bachelor, un reality estadounidense sobre citas. La artista ha arrancado a cantar de la nada ‘Someone Like You’, ‘When We Were Young’, ‘Hello’ y ‘Rolling In the Deep’, hartando a sus compañeros. En un gag vacacional, la artista a duras penas ha conseguido aguantar la risa, y en otro -ambientado en el año pasado- ha visitado a una vidente para averiguar qué le deparará su vida en 2020.





Adele stars in parody commercial for “Ass Angel Perfume Jeans” with Maya Rudolph on #SNL. 📺 pic.twitter.com/e6PsCwMrXQ — Pop Crave (@PopCraveMusic) October 25, 2020