Canción Del Día: Novio Caballo suman «celebritis» a su versión de McNamara con Viva Suecia y Axolotes

Novio Caballo fue una de las bandas revelación del año pasado gracias al lanzamiento de su hitazo electro-punk ‘Jesús es negro‘. Su sello, Mushroom Pillow, los describía entonces como una mezcla entre El Columpio Asesino y McNamara, mientras también parecía haber en su sonido restos de Radio Futura o Mendetz.

Ahora el grupo valenciano ha decidido llevar la comparación de su sello con McNamara al siguiente nivel versionando al segundo. La canción escogida es ‘Celebritis’, hoy por hoy la más escuchada de aquel olvidado disco que Fabio McNamara y Glitter Klinik (el grupo de Luis Miguélez) publicaron en el año 2009, y en la que McNamara se dedicaba a mencionar una ristra de celebridades que en aquel momento plagaban las páginas de los tabloides, incluidas las tres Marías (Britney Spears, Paris Hilton y Lindsay Lohan). La delirante composición parecía ofrecer un comentario satírico sobre el estilo de vida excesivo, artificial y «vanidoso» de estas figuras públicas (había mala baba en aquel gancho «a las celebritis, cuando están piripis les hecho confetis, con la pomulosis y la pomulitis»), si bien a su vez parecía celebrar el rol que estas figuras como proveedoras de entretenimiento social, pues la canción no puede ser más festiva.

En cualquier versión, ‘Celebritis’ es un pepinazo de lo más mamarracho, pero 11 años después, el tema ya no suena tan dance-punk y electroclash en manos de Novio Caballo, sino que el grupo formado por Luis M. Chafer, Fede Trillo, Nacho Galí, David Marco y Javi Gascón potencia en su versión las guitarras eléctricas, llevándola a un lugar más rockero pero sin abandonar la pista de baile. Y no es de extrañar, ya que la versión incluye la participación de miembros de Viva Suecia y Axolotes Mexicanos. Por supuesto, el grupo también ha adaptado la canción a los tiempos que vivimos y sumado a la letra una serie de «celebritis» nuevas entre las que aparecen de Kim Kardashian a Terelu Campos, de Miley Cyrus a Chavelita, de Taylor Swift a Belén Esteban. No, Britney no es mencionada a pesar de aparecer en la misma portada del single, en uno de sus momentos más… inolvidables.