Escucha lo nuevo de Avalanches con Leon Bridges, Oneohtrix Point Never con The Weeknd, Mogwai, Khruangbin…

Este viernes llegan al mercado los nuevos trabajos discográficos de Ariana Grande, Oneohtrix Point Never, Sam Smith, Bring Me the Horizon, Meghan Trainor, Elvis Costello, Rozalén, Camelphat, Eels, Common, Andrew Bird, Antonio Orozco, Busta Rhymes, Dizzee Rascal, Jojo, Suuns, Salem (sí, los del witch-house), Amy McDonald, Ane Brun, LEÓN o Petit Biscuit. Esta semana también ha visto la luz un nuevo álbum sorpresa de Autechre, el segundo en apenas dos semanas.

A lo largo de los últimos cinco días también hemos conocido un puñado de nuevos temas de los que cabe destacar algunas interesantes colaboraciones. Hablamos de las de BENEE con Lily Allen y Flo Milli en ‘Plain‘, The Avalanches con Leon Bridges en un ‘Interstellar Love’ inspirada en el romance entre Ann Druyan y Carl Sagan y que utiliza un fragmento de ‘Eye in the Sky’ de Alan Parson’s Project; Oneohtrix Point Never con The Weeknd en uno de los cortes que presentan su inminente nuevo disco, que reseñamos hoy en portada; Bill Callahan y Bonnie «Prince» Billy en una curiosa versión de ‘Wish You Were Gay’ de Billie Eilish; Busta Rhymes con Kendrick Lamar en ‘Look Over Your Shoulder’; o Karen O con Willie Nelson en una versión de ‘Under Pressure’ de Queen y David Bowie.

Todos estos temas aparecen hoy en un adelanto de nuestra playlist de novedades junto a otros que comentamos en portada como ‘La estación espacial de Teruel’ de Maren, hoy nuestra «Canción Del Día», o ‘Happy’ de Danny Elfman, su primer tema en solitario en casi cuatro décadas. Atentos a nuestra playlist para escuchar las novedades que quedan por salir.