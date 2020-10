Nena Daconte sorprende con el electropop de ‘Hojas secas’

Nena Daconte firma una de las novedades de hoy viernes con ‘Hojas secas’. Se trata de su primer tema nuevo desde que el año pasado lanzara el mini álbum ‘suerte…‘, un trabajo modesto pero en el que Mai Meneses dejaba algunas de las composiciones más interesantes de su carrera, como ‘Mi mala suerte’ o ‘La llama‘.

El cambio de tercio perpetrado por Nena Daconte en ‘Hojas secas’ es perceptible desde el segundo cero, ya que estamos ante una canción de sonido electro-pop en las estrofas, que solo en el estribillo pasa a uno más rockero pero a su vez medio bailable. La artista ha explicado: «‘Hojas secas’” es una canción muy especial para mí. A nivel de composición vuelvo al tema del desamor, del paso del tiempo y de cómo éste va haciendo mella en nuestra ilusión. A nivel de producción y arreglos, cuento con el talento de Paco Salazar. Esta vez, los arreglos son muy diferentes a lo que suelo hacer. Me he dejado llevar por la música que más vibra ahora en mi corazón».

‘Hojas secas’ es una composición sobre un amor marchitado por el tiempo, y en frases como «fingir que no me ves, fingir que no nos vemos, cerrar la posibilidad de que alguien nuevo venga a nuestra vida y nos haga soñar» o «tú te niegas a aceptar la realidad, y es que hace tiempo que te estoy mintiendo», Meneses vuelve a plasmar su claridad como autora.