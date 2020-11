ANOHNI estrena versión de ‘I Will Survive’ para pedir a los artistas que abandonen la «big tech»

ANOHNI ha anunciado este fin de semana que deja Instagram y Facebook en un comunicado en el que indicaba a sus seguidores que le enviasen un e-mail para recibir de manera anticipada el audio de su nuevo single, ‘I Will Survive’, un cover del hit de Gloria Gaynor que ya está disponible en Youtube, y que la cantante interpretó en directo allá por 2001.

En un nuevo escrito, ANOHNI añade contexto al lanzamiento de este nuevo single. La autora de ‘Hope There’s Someone’ explica que Facebook le ofreció 200.000 dólares el pasado verano para usar su vieja versión en directo de ‘I Will Survive’ en un anuncio con el que la plataforma ha querido transmitir su apoyo a los pequeños comercios. La artista indica que decidió declinar la oferta «a pesar de que el dinero me habría venido muy bien» para «no participar de manera cómplice en el «alojo de «fake news» de Facebook que podría facilitar la re-elección de Donald Trump». El anuncio era estrenado hace dos meses con una cover de la misma canción realizada por Lykke Li. Sin mencionar a la cantante sueca, ANHONI señala que, un mes después de rechazar la oferta de Facebook, «vi que Facebook había contratado a otra cantante para emular mi versión de la canción», lo cual le produjo «una sensación de náuseas».

El motivo último del lanzamiento de ‘I Will Survive’ es el de animar a los artistas a abandonar para siempre el uso de ciertas plataformas. «Todos sabemos que Facebook, Google, Twitter, Amazon y otros están destruyendo nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros trabajos, nuestras culturas y la habilidad de las sociedades de gobernarse a sí mismas. Como artistas nosotros hemos sido los primeros en morder el anzuelo que nos ha llevado a alimentar empresas como Apple o Facebook. Y ahora como artistas deberíamos ser los primeros en abandonarlas: debemos mostrar que es posible vivir sin Instagram, sin Facebook, sin Google y sin Amazon. Debemos esforzarnos en reconstruir nuestras vidas y nuestras comunidades, y nuestras conversaciones privadas, sin depender de infraestructuras manipuladoras proporcionadas por las empresas más ricas del mundo».

En su texto, la artista apunta: «Soy consciente de que Youtube es propiedad de Google. No he cerrado todas mis cuentas porque quiere ser parte de esta conversación». Con su versión de ‘I Will Survive’, ANOHNI pretende mandar un mensaje de esperanza y coraje ante el cambio climático.