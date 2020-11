20 artistas se suman a la programación de Monkey Week, que finalmente será 100% online

Monkey Week confirma que su próxima edición, la 12ª, se celebrará exclusivamente de manera online entre los días 17 y 22 de noviembre. La programación de Monkey Week, que incluye tanto conciertos como sesiones de DJs, entrevistas, «invitados estelares» y más, será diaria y gratuita, transcurrirá de 17.00 a 1.00 de la madrugada y podrá verse a través de Youtube, Twitch y la propia web del festival a través del canal de Monkey Week TV.

Debido a las restricciones actuales, los conciertos previstos en el Teatro Alameda de Sevilla pasarán a celebrarse en el plató de la Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía, sin público pero retransmitidos en streaming. Las entradas adquiridas hasta el momento serán devueltas de manera automática a través de la plataforma oficial de compra Dice.

Hoy, se suman a la programación de Monkey Week Los nacionales Biela + Rococó, Eva McBel, Hogar, Irenegarry, Joaquín Pascual, Las Dianas, María Blaya, Sofía Comas, y Valdivia; los colombianos Babelgam y Los Yoryis, los polacos Javva, los mexicanos Valgur y María Daniela y Su Sonido Lasser (foto), las francesas Laure Briard y Michelle Blades, los chilenos The Versions, los suecos The Exorcist GBG y los ecuatorianos Tripulación de Osos son los últimos 20 artistas en sumarse a un cartel tan nutrido como ecléctico.

Ya estaban confirmados, en orden alfabético, Adiós Amores, Ama Befana, balans, Branquias Johnson, Bronquio, Calva Louise, Chaqueta de Chándal, Chupa Cabra, Colectivo Da Silva, Dani, El Lobo en tu Puerta, Fusion Bomb, Ghouljaboy, Habitar La Mar, Isabel Do Diego, Karpov Not Kasparov, La Buena Nueva, Lasole, Laura LaMontagne & Pico Amperio, Lorena Álvarez, Los Hermanos Dalton, Los Jaguares de la Bahía, Los Mejillones Tigre, Lost Twin, Maria Rodés, Market, Moura, Mourn, Mundo Prestigio, Palo Alto, Papaya Club, Plágaros, Raúl Cantizano + Los Voluble: Zona Acordonada, rebe, Red Passenger, RomeroMartín, Rosario La Tremendita, Shekuza, shishi, Sketches On Duality, Space Surimi, Vera Fauna, Verde Prato, Zulu Zulu y el espectáculo especial ‘Cruzando el charco: Cantes de ida y vuelta’ con las actuaciones de Álvaro Romero (RomeroMartín) & Bronquio; la mencionada Rosario La Tremendita & Mopa; y Dandy Piranha (Derby Motoreta’s Burrito Kachimba) & Sebastián Orellana (La BIG Rabia).