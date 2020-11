De ‘No sé si es amor’ a ‘Tú no me comprendes’: Roxette dan la sorpresa del día

Al menos en mi cabeza ‘No sé si es amor’ de Roxette está de moda gracias a la versión que Joe Crepúsculo ha incluido en ‘Supercrepus II’. Si no, esperad a ver esta rumbita en directo en cuanto se pueda.

Pues bien, en un giro inesperado de los acontecimientos, hoy se ha revelado una canción en español de Roxette que se grabó para ‘Baladas en español’, aquel gran artefacto kitsch del que se vendieron cientos de miles de copias, y cuya existencia incluso se desconocía. El grupo sueco grabó aquel álbum a mediados de los 90, cuando empezaban a dejar de ser tan famosos en Estados Unidos, y por alguna razón alguien decidió que era una buena idea publicar lo de «soy un tren, un misil, voy a cien, voy a mil» (la versión en castellano de ‘Crash, Boom, Bang!’), pero no esta adaptación inocente de ‘You Don’t Understand Me’ que se revela hoy.

Ahora conocida como ‘Tú no me comprendes’, la canción es el primer single de un disco cuádruple de 46 canciones que recogerá grabaciones inéditas de Roxette. En ‘Bax of Trix’ hay versiones en español, demos, mezclas alternativas, y otras grabaciones tomadas entre 1986 y 2016.

Per Gessle tiene lo siguiente que decir: “’Tú No Me Comprendes’ podría verse como una carta de amor dedicada al público de habla hispana, para recordar todos los momentos inolvidables que compartimos con los maravillosos fans de España y América Latina. Estamos muy contentos de que esta canción se haya encontrado entre los archivos de Roxette. Esta versión en español de «You Don’t Understand Me» nunca se publicó, pero pensé en ella para este nuevo proyecto (BAX OF TRIX). Hicimos una nueva mezcla y creo que suena genial. No entiendo nada de lo que canta Marie, pero suena impecable en mis oídos».

‘Bag of Trix – Music From The Roxette Vaults’ se lanzará digitalmente en cuatro volúmenes a partir del 30 de octubre y hasta el 11 de diciembre, fecha en la que se lanzará el volumen digital final y los dos lanzamientos físicos: una caja de 4 vinilos y una caja de 3CDs. Para entonces se habrá cumplido casi exactamente un año de la muerte de Marie. La nota de prensa detalla:

«El volumen uno de «Bag Of Trix» se lanza el 30 de octubre y consta de 12 canciones grabadas durante un período de 30 años: la demo «Like Lovers Do» tomada durante una sesión de pregrabación para el álbum debut de Roxette «Pearls Of Passion” en el verano de 1986, con el nuevo single “Let Your Heart Dance With Me” que no se incluyó en las grabaciones de “Good Karma” en 2016.

«Bag Of Trix» ofrece una visión única del repertorio de una de las bandas más fascinantes de Suecia. Prueba de ello es, por ejemplo, la mezcla del sencillo “Joyride” a cargo del estadounidense Brian Malouf, el cuarto disco número uno de Roxette en la lista Billboard Hot 100 publicado en la primavera de 1991. En su versión del álbum, la canción es un clásico en el catálogo de Roxette, pero pocos fuera de los EE.UU. habrán escuchado esta mezcla tan intensa y provocadora.

«Bag Of Trix» también ofrece la demo acústica de «Hotblooded» de Marie Fredriksson y Per Gessle, así como una versión unplugged de su segundo número 1 en EE. UU. «Listen To Your Heart», que junto con su versión de la obra maestra de los Beatles «Help!» fue grabada en los estudios de Abbey Road en Londres durante el otoño de 1995.

Los millones de fans de Marie Fredriksson repartidos por todo el mundo, se sentirán especialmente atraídos por las tres demos caseras de canciones de Marie: «Pocketful Of Rain», «Beautiful Boy» y «Waiting For The Rain», de las que sólo ésta última acabó formando parte de un álbum de Roxette».

LANZAMIENTOS DIGITALES:

30 OCTUBRE: Bag of Trix – Music From The Roxette Vaults (Vol 1).

13 NOVIEMBRE: Bag of Trix – Music From The Roxette Vaults (Vol 2).

27 NOVIEMBRE: Bag of Trix – Music From The Roxette Vaults (Vol 3).

11 DICIEMBRE: Bag of Trix – Music From The Roxette Vaults (Vol 4).

LANZAMIENTOS FÍSICOS:

11 DICIEMBRE: Bag of Trix Music From The Roxette Vaults – CAJA VINILO 4LP

11 DICIEMBRE: Bag of Trix Music From The Roxette Vaults – CAJA 3CD