Joe Crepúsculo y Tomasito convierten ‘No sé si es amor’ de Roxette en una sabrosa rumbita

Joe Crepúsculo sigue avanzándonos canciones de su próximo disco, ‘Supercrepus II’. Después de sorprendernos con ‘Discoteca en ruinas‘, en la que apostaba por un jangle pop a lo The Drums, ahora lo hace presentando una insólita e inesperada versión de Roxette. Se trata de ‘No sé si es amor’, la adaptación al español de su hit ‘It Must Have Been Love’ (esa que, de cuando en cuando, vuelve a resonar con alguna de los periódicos pases televisivos de ‘Pretty Woman’) que fue también así todo un exitazo en nuestro país, encabezando aquel ‘Baladas en español’.

Si bien esta elección podría descolocar un tanto en manos de otro artista, no lo hace tanto si viene de parte de Joel Iriarte. Tampoco que, con la ayuda del ínclito Tomasito –que además de jalear con lemas como «vamos, que esto crece», canta una estrofa– y Víctor Iniesta (guitarrista flamenco habitual de discos y directos de Soleá Morente), la haya convertido en una sabrosa rumbita que apetece arrancarse a bailar y cantar en esta sosísima primevera, tan condicionada por la pandemia. La canción se presenta con un apropiado lyric-video estilo karaoke, con la silueta de dos caballos salvajes trotando ante un crepuscular horizonte fucsia.

La recuperación de Joe Crepúsculo de esta canción nos lleva a recordar la triste pérdida de Marie Fredrikson, mitad de Roxette, a finales del pasado año. Per Gessle, su compañero en el grupo, ha comisariado la edición de una caja que recopila material inédito del dúo sueco, habiéndose avanzado ya una versión de ‘Help!’ de The Beatles grabada en los mismos estudios de Abbey Road.