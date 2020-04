Joe Crepúsculo anuncia ‘Supercrepus II’ con la ochentera ‘Discoteca en ruinas’

Joe Crepúsculo ha anunciado que su nuevo disco, ‘Supercrepus II’, sale “después del verano”. Será presumiblemente la secuela de su segundo álbum, ‘Supercrepus‘, publicado en 2008, hace ya 12 años.

El autor de ‘Mi fábrica de baile’ no ha desvelado más detalles sobre este nuevo trabajo, pero sí ha estrenado su primer adelanto oficial. ‘Discoteca en ruinas’ suena exactamente a eso, a una mezcla entre diversión y decadencia, y en concreto remite al jangle-pop de grupos de los 80 como The Smiths, Aztec Camera The Housemartins, por lo que remite necesariamente al trabajo de sus contemporáneos The Drums. La canción, en la que Crepus expresa su deseo por escapar de la realidad, destaca por su pizpireto juego de teclados, pero también por incorporar un interludio instrumental entre sus dos secciones (después del estribillo y el post-estribillo), un truco no tan habitual en el pop.

Antes de ‘Discoteca en ruinas’, Crepúsculo ha hecho gala de su productividad publicando varios singles sueltos. El mes pasado veía la luz el pertinente ‘Cuarentena sin ti‘, antes era el turno de ‘Ratas salvajes‘ y ya el año pasado estrenaba ‘Todo se corrompe‘ y ‘España‘. También ha sido noticia por colaborar con Raphael y tras ser versionado por Fangoria en su último disco.