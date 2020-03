Joe Crepúsculo se “pelea en el súper por un rollo de papel” en ‘Cuarentena sin ti’

En un par de días publicaremos un Especial Meister of the Week en el que artistas que han pasado por esta sección, como Los Punsetes, Carolina Durante o Cariño nos cuentan qué están haciendo durante esta cuarentena debida-a-la-crisis-del-coronavirus. No os lo perdáis porque veréis que hay absolutamente de todo.

Por su parte, Joe Crepúsculo se ha entretenido componiendo una canción nueva que ha titulado de manera muy gráfica ‘Cuarentena sin ti’. Se trata de una balada de tintes country en la que han colaborado -suponemos que de manera telemática- Alberto Martínez del Río y Sergio Pérez y en la que narra la cotidianidad de estos días. “Las calles hoy están desiertas y yo por dentro también desierto / Ayer me peleé en el súper por un rollo de papel / y ahora estoy sentado sin comer”, comienza diciendo, recordando algo musicalmente a los tiempos de ‘Supercrepus’.

Joe Crepúsculo da así continuidad a una ristra de temas sueltos que ha incluido ‘Vete a la mierda’, ‘España’, ‘Todo se corrompe’ y ‘Ratas salvajes’. Solo que este seguro que no lo tenía ideado cuando nos decía hace poco más de un año que tenía ya canciones suficientes para componer un nuevo LP, en caso de que “le atropellara el autobús de Orcasitas”.