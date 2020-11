Haim divierten con su aproximación al jevi, ‘Feel the Thunder’

Haim sorprenden con su nuevo lanzamiento del día, una canción llamada ‘Feel the Thunder’ que no tiene nada que ver con el sonido de ninguno de sus álbumes. Este es más metalero, y tiene su explicación en su pertenencia a una banda sonora de cine animado, en particular la película ‘The Croods: A New Age’, que se estrenará esta Navidad.

Haim han escrito el tema junto a su colega Ariel Rechtshaid y Danielle ha explicado que Ariel es «el mayor fan de Guns ‘n’ Roses», por lo que estos son la inspiración, como recoge Rolling Stone. «Está obsesionado con ellos, fue a verlos en su gira más reciente unas cuantas veces. Y eso es lo que hemos estado buscando aquí. Por eso nos dijimos: «contemos con Ariel». Sin embargo, él mismo nunca había hecho algo así antes, así que ha sido un experimento loco por completo».

Rolling Stone explica que ‘Feel the Thunder’ sirve de himno en la peli para los personajes de las Thunder Sisters y que Haim, que también son «Hermanas», lo han escrito a medida para dicha escena, tomando efectos de eco de ‘Appetite for Destruction’, uno de los discos más míticos de Guns ‘n’ Roses, su debut.

Y al fin y al cabo, no está de más que esto nos llegue en el mismo año en que hemos degustado un álbum que recibe un título como ‘Women In Music Pt III‘. Nombres como Lita Ford, Doro Pesch, Vixen o Girlschool eran la excepción que confirmaba la regla en otro género musical de mayoría inmensamente masculina: el jevi metal.