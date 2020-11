ATRESPlayer producirá la versión española de Rupaul’s Drag Race

ATRESPlayer, la plataforma de contenido en streaming de Antena 3 que este año ha triunfado gracias a la serie sobre La Veneno dirigida por Los Javis, ha anunciado que producirá la versión española de Rupaul’s Drag Race, el concurso de drag queens estadounidense presentado por RuPaul que, en los últimos años, ha sido adaptado con éxito en países como Reino Unido, Chile, Tailandia, Canadá y Holanda. La versión española de «Drag Race» estará producida por Atresmedia Televisión en colaboración con Buendía Estudios.

La plataforma explica así el argumento del programa, para quien aún lo desconozca: «‘Drag Race España’ buscará a la mejor superestrella drag de nuestro país a través de una carrera de desafíos. En cada programa, las concursantes tendrán que superar las distintas pruebas propuestas por el equipo para no ser eliminados y conseguir así coronarse como la ganadora. Las ‘drag queens’ se enfrentan a sesiones de fotos, bailes, retos artísticos o actuaciones musicales para demostrar que son los mejores en su campo. La prueba final siempre consiste en una gran pasarela en la que las participantes muestran sus mejores ‘looks’. Para decidir quién es la eliminada, las dos peores participantes se enfrentan en un duelo que consiste en ser la mejor haciendo ‘lip sync’. La peor quedará fuera de la competición».

La noticia ha propiciado que las redes se llenen con comentarios de gente que intenta adivinar qué drag queen española asumiría el papel de RuPaul y qué celebridades aparecerían en el jurado junto a la presentadora. El nombre de Deborah Ombres ha venido a la mente de muchos y muchas como análoga de RuPaul pues ella es una conocida presentadora de televisión de nuestro país, y ya hay abierta una petición popular para que sea elegida como presentadora del programa; pero también están siendo mencionados los nombres de La Prohibida o Samantha Hudson, Kika Lorace, La Plexy, Krystal Forever o Nori entre las posibles presentadoras.

En cuanto al jurado y también entre los posibles presentadores, el público pronostica que Alaska y Los Javis tienen un lugar medio asegurado en el programa… pero también Mario Vaquerizo, Mónica Naranjo o Pelayo Díaz. El primero ya había asegurado que si le ofrecieran la oportunidad de presentar el programa, aceptaría a pesar de no haberlo visto. Otro de los nombres que han surgido es el de Mikel López Iturriaga «El Comidista», quien ha asegurado que participaría encantado pero sin dejar de invocar «esperpentos pasados como ‘Equipo G'», la versión española de ‘Queer Eye’, que existió aunque hayas querido olvidarlo.

¡HOLA, HOLA, HOLA!

ATRESplayer PREMIUM adaptará para España el fenómeno global #DragRace, ganador de 19 Premios Emmy.

May the best woman win! pic.twitter.com/ntyFFesQmP

— Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) November 16, 2020