Bleachers reflexiona sobre sus orígenes en ‘chinatown’ con Bruce Springsteen y en la acústica ’45’

Jack Antonoff es conocido por haber producido los últimos discos de Lorde, Taylor Swift o Lana Del Rey, pero también por liderar el proyecto de indie-pop-rock Bleachers, a través del cual ha publicado temazos como ‘Rollercoaster’, ‘I Wanna Get Better’ o ‘Don’t Take the Money’.

Bleachers lleva tiempo trabajando en un nuevo disco -el primero desde 2017- del que hoy lanza hasta dos nuevos adelantos, uno de los cuales cuenta con la participación de Bruce Springsteen… justo cuando este se encuentra triunfando en listas gracias a su último trabajo discográfico, un ‘Letter to You‘ publicado hace apenas unas semanas.

‘chinatown’ y ’45’ son los nuevos temas de Bleachers que ya se encuentran disponibles en las plataformas. El primero es un intenso dueto con el Boss que «empieza en Nueva York y viaja a Nueva Jersey», pues tanto Antonoff como Springsteen proceden de esa ciudad. El tema habla sobre los orígenes, en concreto, sobre la necesidad de «saber de dónde vienes para saber quién eres de verdad». Antonoff celebra la colaboración de Bruce pues es el artista que le mostró que el «sonido del lugar de donde vienes tiene un valor» y que este desprende «un espíritu que merece recorrer el mundo». ‘chinatown’ se presenta también con un videoclip en el que ambos intérpretes aparecen juntos viajando en coche.

Por su parte, ’45’ es un corte mucho más acústico en el que predominan las guitarras y cierto halo brit-pop. Ambos comparten relación ya que ‘chinatown’ habla de los orígenes «a través de otra persona» y ’45’ «a través de un espejo».