Little Mix sí superan a Kylie Minogue en la lista española

La batalla por las listas en España no ha terminado igual que en Reino Unido. Si en este país, ‘DISCO’ de Kylie Minogue es top 1, dejando ‘Confetti’ de Little Mix en el puesto 2, lo cierto es que en España la entrada más fuerte la protagonizan Little Mix, que llegan hasta el puesto 7 con su nuevo disco. Minogue ha de conformarse con el puesto 8 en nuestro país. Exactamente la misma posición a la que llegó ‘Golden’ por aquí si bien es cierto que en 2018 el streaming no estaba computando. Curiosamente, el anterior disco de Little Mix, ‘LM5’, también fue número 8 en España.

Nada de esto afecta a los primeros puestos, donde seguimos encontrando ‘Letter to You’ de Bruce Springsteen repitiendo en el puesto 3 y certificado como disco de oro, y a Vanesa Martín en el puesto 4. Intercambian posiciones Antonio Orozco, ahora sí número 1 con ‘Aviónica’; y Rozalén, que baja de la cima al puesto 2 con ‘El árbol y el bosque’.

Entre las curiosidades que encontramos como novedad en la tabla está Olafur Arnalds, que es capaz de llegar al número 89 con ‘Some Kind of Peace’; y dos artistas tan fundamentales como David Bowie y Neil Young vuelven a la lista, y lo hacen respectivamente con ‘Metrobolist (aka The Man Who Sold the World)’ en el 37, y ‘Return to Greendale’ en el 39. Lo primero es una reedición de 50º aniversario, y lo segundo un disco en directo de la era ‘Greendale’ (2003).

La lista de novedades se completa con los catalanes Buhos con ‘El día de la victoria’ en el 46, el grupo de k-pop virtual K/DA con ‘League of Legends’ en el 54, Whitesnake con ‘Love Songs’ en el 68, Los Romeros de la Puebla con ‘Sevillanas con historia’ en el 79 y el rapero Zarcort con Appalosa en el puesto 93.