Kylie Minogue deja a Little Mix sin top 1 en Reino Unido, tras una lucha a brazo partido

La batalla más interesante por las listas británicas de todo 2020 ha tenido lugar esta semana. Peleaban por el número 1 Kylie Minogue con su nuevo disco, ‘DISCO’, y Little Mix con su nuevo disco, ‘Confetti’, ambos notables y precedidos de álbumes de éxito en las islas. Para la historia quedan las 52 páginas de los foros de Buzzjack sobre la pelea por el número 1 de esta semana (lo normal es que haya unas 6 páginas, se ha multiplicado ese número casi por 10), con largos debates sobre los fans más tóxicos, de las unas y de la otra. Un usuario se queja de la toxicidad de los seguidores de Little Mix; otro puntualiza que un fan de Kylie también ha dicho que quería ver «muertas» a Little Mix.

Kylie Minogue lideró cómodamente las «midweeks» el lunes, tras las ventas del fin de semana, pero no con la suficiente diferencia como para cantar victoria. Little Mix son mucho más fuertes en streaming, por lo que se esperaba que ‘Confetti’ fuera el verdadero ganador al final de la semana, máxime cuando fueron protagonistas el domingo de la gala MTV Europe. No ha sido así. BMG UK está volcado con Minogue hasta las trancas y al igual que lograron convertir un álbum tan justito como ‘Golden’ en un éxito en las islas, esta vez, que tenían un disco mejor entre manos, han ido a por todas.

A lo largo de la semana, Kylie ha continuado promocionando el disco, vendiendo más álbumes firmados a través de su web, y ofreciendo una versión exclusiva digital con un remix de Basement Jaxx. Al final, los números son estratosféricos y ‘DISCO’ debuta en el número 1 con casi 55.000 copias vendidas. Es el álbum más vendido durante una semana de todo el año en Reino Unido dejando atrás a ‘Chromatica’ de Lady Gaga y al exitoso ‘Letter to You’ de Bruce Springsteen.

Kylie logra así su 8º número en las islas, como solista femenina tan solo por detrás de Madonna, que tiene 12, como informa la Official Charts Company. Eso sí, Kylie puede presumir de haber conseguido un número 1 en 5 décadas seguidas, desde los 80 hasta la que acaba de empezar.

Pero Little Mix debutan en el puesto 2 con cifras a su vez excelentes, casi 50.000. No es que en cualquier otra semana hubieran sido número 1, que por supuesto, sino que doblan lo logrado por Ariana Grande y Sam Smith en sus primeros 7 días la semana pasada. Un gran éxito para todas, en cualquier caso. Os dejamos con la celebración de Kylie.

#Lovers … THANK YOU!!! #DISCO has entered the UK album chart at NUMBER 1!!! I am so grateful and overwhelmed. Disco is all yours and I LOVE that it is now in your hands, hearts and worlds!!! @officialcharts pic.twitter.com/AbYfCSBZYg

— Kylie Minogue (@kylieminogue) November 13, 2020