Se están viviendo momentos agridulces en la carrera de Little Mix, el grupo salido de la 8ª edición del ‘Factor X’ británico, que después de aquello ha acumulado números 1 y discos de platino a mansalva en dicho país. Por un lado, su nueva entrega ‘Confetti‘ se ha quedado sin top 1 en las islas; por otro, ‘Sweet Melody’ se está afianzando como el gran éxito de esta temporada en las listas, subiendo al top 3 en singles, cuando ya estaba fuera del top 10. Por un lado, las chicas se encargaron de presentar la última ceremonia de los MTV EMA’s; por otro, una de las componentes, Jesy Nelson, no había aparecido por ningún sitio. Tampoco en la presentación en vivo que habían hecho en la final de su propio reality, ‘Little Mix: The Search’, cuyos 9 episodios se han emitido este otoño.

Y aquí no hay «caso Geri Halliwell» ni «caso Robbie Williams». Como un misterio por resolver digno de Iker Jiménez, jamás hubo un cambio de formación en Little Mix ni mal rollo conocido a lo largo de casi 10 años y 6 discos de historia, doblando las ediciones de estudio de Spice Girls, que además llegaron a sacar un disco-tránsfuga sin Geri. Muy pocas personas en este momento serían capaces de representar en un croquis cronológico y sin ayuda de Wikipedia cuántas personas distintas pasaron por Sugababes. ¿Qué está pasando entonces con Little Mix, tras tantos años de unidad? Después de unas semanas de confusión, sin que las chicas indiquen nada al respecto en sus redes sociales, el representante del cuarteto ha comunicado en Twitter que “Jesy se va tomar un largo descanso de Little Mix por razones personales médicas. No vamos a comentar nada más en este momento y pedimos a los medios de comunicación que respeten su privacidad”.

El comunicado no especifica si los problemas son mentales o de otra índole, pero todo el mundo ha parecido sobreentender lo primero dado el historial de la cantante. Hace muchos años que Jesy Nelson había hablado de ciertos problemas mentales en relación con el acoso online y los trolls de internet. Como recogía The Independent en 2013, la cantante reconoció haberse “obsesionado” con los comentarios negativos de la red, llegando a intentar suicidarse. “Todo se puso peor cuando me abrí Twitter. Y eso llevó al Daily Mail y a leer los peores comentarios que puedes leer sobre ti misma (…) Tenía la rutina de levantarme, entrar en Twitter y buscar lo peor que pudiera encontrar. Buscaba cosas como “Jesy gorda” o “Jesy fea” y ver qué salía. A veces ni necesitaba hacer eso. Simplemente escribía “Jesy” y veía cosas horribles. Todo el mundo me decía que lo ignorara, pero era como una adicción”.

La cantante anunciaba entonces la realización de un documental sobre salud mental, rehabilitación y huida de los acosadores de internet que finalmente recibió el nombre de ‘Odd One Out’ y puede verse -con IP británica- en la web de la BBC y gustó mucho en The Guardian, además de ser premiado en enero de este año en los National Television Awards (bajo estas líneas podéis ver el emocionado discurso de agradecimiento de Nelson). En él, habla de cómo recibía comentarios como “la gorda da asco” mientras estaba en ‘Factor X’, y de cuánto le obsesionó perder peso y que la gente se diera cuenta de ello, topando con que cuando no seguía siendo la gorda era la ex gorda. También se ve cómo asiste a una terapia en clase junto a otros jóvenes que han sufrido acoso, pues se estima que 7 de cada 10 jóvenes (Jesy tenía 20 años cuando empezó en Little Mix) han sufrido acoso online.

La noticia deja entre interrogaciones lo que sucederá con la carrera de Little Mix cuando hace apenas 10 días que han lanzado un disco al mercado, uno que encierra tantas posibilidades como ‘Confetti’, con ‘Sweet Melody’ en pleno ascenso, «no singles» que han tenido tan buena acogida como ‘Not a Pop Song’ o la propia ‘Confetti’. Este álbum ha sido, con una diferencia considerable, el mejor valorado de toda su carrera según los cálculos realizados por Metacritic, donde figura con una media de 74/100 y es el único por encima de 70/100.

Ahora toca ver si Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock y Jade Thirlwall pueden defenderlo sin que Jesy aparezca en vídeos y programas televisivos, mientras la prensa amarilla se lanza ya a la yugular de las especulaciones sobre unas hipotéticas carreras en solitario. El nada fiable The Sun, un tabloide que se niega a pasarse a la fiabilidad ni años después de arrasar TMZ, asegura «en exclusiva» que Little Mix cumplirán con su gira del año que viene, prevista para abril, tengan que retrasarla por la covid-19 o no, pero que después cada una intentará una carrera en solitario, siguiendo el modelo de Take That, esto es, sin separarse. Mientras sus seguidores sueñan con una incorporación de Jesy de cara al 10º aniversario de su debut ‘DNA’ en 2022, ahora es simplemente momento de recordar cada segundo que dediquemos a pensar en Little Mix que lo importante es la salud de la cantante. Que esta triste noticia sirva para que reflexionemos un minuto más sobre la toxicidad en las redes sociales, de ciertos sectores de fans y haters, y del juicio rápido, superficial y constante que parece obligatorio hacer sobre absolutamente todo a día de hoy. Desde los días en que los cambios de peso de Amy Winehouse eran noticia de primera plana, hasta aquellos en que los cambios de peso de Adele lo continúan siendo. El mundo del pop se ha llevado por delante a demasiados artistas que no estaban preparados para ser el objeto de todo este circo, como para que sigamos tomando ciertas noticias a broma.