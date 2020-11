El Último Vecino «pide perdón por «haberse ido sin avisar» en ‘Nostalgia’

El Último Vecino encabezaba nuestra playlist de novedades «Ready for the Weekend» el pasado viernes con ‘Nostalgia’, su primer single de la era PIAS, pues este es su nuevo sello discográfico. El proyecto de Gérard Alegre volvía con una nueva canción después de dos álbumes de estudio, ‘El Último Vecino‘ y ‘Voces‘, y lanzamientos como ‘Parte primera‘, presentando la nueva era de la siguiente manera:

«Primero, el motivo por el que hago canciones. Una vez, hablando con un amigo, vimos claro que hay gente que hace canciones porque se le da bien, por moda, otras porque les llama el proceso en sí y otras porque dicen que quien canta, su mal espanta; yo soy de estos últimos. La segunda es contar cómo me siento ahora, cómo me siento justo antes de sacar estas nuevas canciones. No me sentía con tantas ganas de enseñar música desde justo antes de editar el primer disco. Esto no es nueva música, esto es un renacimiento. Quizá me equivoque pero me da la sensación de que cuando pierdes el miedo, abrazas y aceptas tus influencias como propias tu mensaje cobra mucho más poder. ¡Vuelvo a creer en mí por fin!»

Ese deseo de «comeback» se percibe en una composición que puede entenderse como una canción de amor con una letra muy marca de la casa («te juro que yo pensaba que me vendrías a ver mucho más antes de que esto acabara»), pero también como muestra de su relación con la música. «No me atrevo a dejarte si sigo sintiendo cada día nostalgia», dice el nuevo estribillo de este artista que llegó a anunciar en un momento de debilidad que se retiraba del mundo musical.

Y si por si ese estribillo fuera poco italiano, más guiños a este país encontramos en la producción de la canción, realizada en Alamo Shock, los estudios de Guille Mostaza. A las influencias ochenteras habituales -y el vídeo estrenado hoy es todo un «Perdido en mi habitación»-, la nota de prensa suma referencias de principios de los 2000 y finales de los 90 «entre lo contemporáneo y lo vintage».



