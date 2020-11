Sia pone fecha a ‘Music’, deja escuchar ‘Hey Boy’ y comparte el tráiler de la película

Sia empieza a dar los detalles de ‘Music’, la película que ha dirigido y para la que ha compuesto la banda sonora. De momento, la cantante australiana confirma que el álbum verá la luz el 12 de febrero de 2021 y que incluirá los singles ‘Together’, ‘Courage to Change’ y ‘Saved My Life’, además de un cuarto que ya puede escucharse en las plataformas de streaming.

‘Hey Boy’ es el nuevo adelanto de ‘Music’ que se encuentra disponible desde hoy en dichos servicios. Si ‘Together’ es una co-autoría del célebre Jack Antonoff, ‘Courage to Change’ una co-autoría de la célebre P!nk, y ‘Saved My Life’ una co-autoría de la célebre Dua Lipa, ‘Hey Boy’ es una co-autoría del no tan célebre Jesse Shatkin, colaborador habitual de Sia pues aparece como autor en los créditos de la mismísima ‘Chandelier’ y en los de otros temas como ‘Magic’; y también de la no tan célebre KAMILLE, quien no es otra que Camille Purcell, compositora a la hay que agradecer éxitos recientes como ‘Don’t Call Me Up’ de Mabel, ‘Break Up Song’ de Little Mix, ‘Solo’ de Clean Bandit con Demi Lovato o ‘I’ll Be There’ de Jess Glynne.

Desde hoy puede verse también el tráiler oficial de la película ‘Music’, protagonizada por Maddie Ziegler. La cinta llegará a principios del año que viene y contará también con las actuaciones de Kate Hudson y Leslie Odom Jr. Queda por anunciar oficialmente el nuevo álbum de estudio como tal de Sia, un ‘Reasonable Woman’ del que aún se sabe muy poco. La artista declaraba recientemente en una entrevista estar preparada para retirarse después de publicar una serie de discos que mantiene guardados en un cajón.

Music, the album, drops February 12th, 2021 and includes Hey Boy, Together, Courage to Change, and Saved My Life. Pre-order it now https://t.co/8JaCOLKDp2 Get EXCITED 🎶 – Team Sia pic.twitter.com/bu3tKDpVE0 — sia (@Sia) November 19, 2020