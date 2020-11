«10 fotos que»: Sia se «jubila», Shakira patina con ‘Dreams’, Casey Spooner enseña cacho…

Compartimos una nueva edición de nuestra sección «10 Fotos Que» con algunas de las fotos que más nos han divertido o sorprendido en redes sociales.

Cuidado: llega el villancico

Es noviembre, es decir, absolutamente ya es Navidad si lo que esperas en todo el año es que ‘All I Want for Christmas is You’ vuelva a dominar tu vida las 24 horas del día hasta que cambie el año y desaparezca como si todo hubiera sido un sueño. Hace unos días, un internauta descubría que las búsquedas en internet de ‘All I Want for Christmas is You’ habían empezado a acusar una ligera subida, advirtiéndonos de que el monstruo acecha. Mariah contestaba: «todavía no». Claro, es que la Navidad no empieza hasta que ella lo diga. Y lo ha dicho.

Vega y Christina Rosenvinge, juntas por Cohen

Este 7 de noviembre, Vega ha protagonizado junto a su banda un concierto de Movistar Plus dedicado a Leonard Cohen. En «Canciones desde la azotea», la autora de ‘La Reina Pez‘ ha contado con la aparición de artistas invitados como Christina Rosenvinge (de actualidad tras su última incursión cinematográfica), MABU o Budiño. La cordobesa ha celebrado el encuentro: «Al final, sí sientes nostalgia de ti misma, de dedicarte a algo tan hermoso como la música, resulta que hay algo roto dentro».

El masaje de Charlie Puth

El autor de ‘Girlfriend’ es muy activo en las redes sociales, donde suele subir vídeos de sí mismo improvisando música en su teclado o haciendo beatbox. Rara vez le vemos haciendo otra cosa que no sea componer música, pero en esta imagen aparece simplemente a punto de recibir un masaje, mirando de manera seductora a cámara, con la toalla medio bajada mostrando parte de su trasero, su perrita acompañándole, y el piano decorando el fondo, porque esto es una foto de Charlie Puth, por supuesto. Así, el artista reclama la «atención» a sí mismo pero de otra manera.

Sia aparece… para decir que se «jubila»

Sia es como una leyenda, oyes hablar de ella pero nunca la ves. Ahora ha aparecido cual fantasma para hablar con Variety sobre sus nuevos proyectos, entre ellos el álbum y película ‘Music’, que pasa ya a 2021. Como indica Sia Fans Spain en Instagram, la australiana ha dicho que le quedan varios álbumes por sacar que verán la luz el año que viene, pero que no se ve escribiendo más ni mucho menos saliendo de gira, llegando a afirmar que «se está jubilando». Buenas noticias porque aún queda música por escuchar, malas porque puede ser la última, aunque nunca se sabe.

Tove Lo, a la antigua

La autora de temazos pop como ‘Cool Girl’, ‘Habits (Stay High)’, ‘sadder badder cooler’, ‘Really don’t like u’, etc. y del estupendo ‘Sunshine Kitty‘ es conocida por tener siempre un pie metido en la modernidad, en los sonidos medio avanzados. Sorprende, por tanto, verla con estas pintas tan antiguas. La razón de esto es que Tove Lo se encuentra rodando una película, en concreto un «remake» de la cinta sueca de 1971 ‘Los emigrantes’, que está basada en la época victoriana. Su amiga Charli XCX, comenta, tan sorprendida como todos nosotros: «OMG».

Stevie Nicks… y Shakira también patinan con ‘Dreams’

El vídeo del hombretón desplazándose por la calle en patinete con ‘Dreams’ de Fleetwood Mac de fondo, absorbiendo la magia de la vida, ha sido uno de los virales de la temporada. El propio Mick Fleetwood recreaba el viral al poco de este trascender, pero es que después también Stevie Nicks -subida a unos patines en realidad- y Lindsay Buckingham se han apuntado al carro. Y al margen de Fleetwood Mac, también celebridades como Shakira han recreado el vídeo, esta ya viviendo otra vida después de la Super Bowl, que fue hace 100 años, ¿verdad?

El culo de Casey Spooner

Para variar un poco de los desnudos semanales de Diplo y Paco León, os traemos el desnudo de Casey Spooner, que posa frente al parque nacional de Yosemite situado en la Sierra Nevada de California. En su post, publicado antes de que se conocieran los resultados electorales, el artista citaba un fragmento de la canción patriótica estadounidense ‘America the Beautiful’, pero su propósito era el de anunciar el lanzamiento de un single llamado ‘The Most American Thing’. ¿Algo más americano que esta foto, de hecho?

La sesión urbana de Arca

La autora de ‘KiCk i‘ reside en Barcelona desde hace tiempo y su última idea ha sido acercarse al barrio del Raval para protagonizar una extravagante sesión de fotos junto a sus «brillantes angelitas exterminadoras» frente al MACBA (el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona) y con la dirección fotográfica de Carlota Guerrero. La sesión puede verse en el último número de la revista The Travel Almanac, donde la productora venezolana ha hablado de unidad, empoderamiento o dignidad. Carlota ha declarado que en la sesión se creó una «magia» especial.

Bunbury recuerda el pasado

Enrique Bunbury ha sido noticia este año por publicar el disco ‘Posible‘ y, meses después, por anunciar otro llamado ‘Curso de levitación intensivo‘ que verá la luz el próximo 11 de diciembre. Sin embargo, en Instagram, el músico ha decidido mirar al pasado publicando dos imágenes de él tomadas en los años 1988 y 1997. Casualidad o no, son los años en que salieron los debuts de Héroes del Silencio (‘El mar no cesa’) y de Bunbury en solitario (‘Radical Sonora’).

Lil Nas X también vuelve por Navidad

Como el villancico de Mariah, el rapero Lil Nas X vuelve de cara a las festividades, y este viernes publica su nuevo single ‘Holiday’ con esta portada que no sabemos si nos parece genial o nos horroriza. Se trata del gran «comeback» de Lil Nas X después de arrasar con ‘Old Town Road’ y de publicar un EP de debut que dejó otro éxito (‘Panini’) y que obtuvo una nominación al Grammy. Ya puede ser bueno o al menos divertido porque la sombra de aquel éxito con Billy Ray Cyrus es alargada…