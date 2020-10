¿Se ha parado la fábrica de hits de Sia?

Sia ha vuelto este año a la actualidad musical con una serie de singles bastante distintos entre sí, dos de los cuales forman parte de la banda sonora de ‘Music’, la película que ha dirigido y que está protagonizada por Maddie Ziegler. Tanto película como banda sonora siguen sin fecha de edición, mientras el próximo álbum de estudio como tal de Sia, ‘Reasonable Woman‘, se espera para el año que viene. Los otros singles son ‘Del Mar’ con Ozuna y Doja Cat y ‘Let’s Love’ con David Guetta. También ha visto la luz este año la balada solidaria ‘Saved My Life’.

Hace un tiempo era fácil adivinar que un tema de Sia iba a ser un éxito porque la artista estaba en todas partes, pero la recepción a ‘Together‘ y ‘Courage to Change‘ no ha sido para tirar cohetes. Puede que sus cifras en streaming estén bien, pero su paso por radios y listas oficiales ha sido muy modesta, y esto se debe a dos posibles factores, 1) el público ha entendido que este proyecto cinematográfico de Sia no merece la misma atención que sus álbumes de estudio, como le ha pasado a Beyoncé o 2) son composiciones mediocres. A todas luces, ‘Together’ y ‘Courage to Change’ son buenas canciones en papel, pero siguen una fórmula ya muy trillada en el repertorio de la Sia post-‘1000 Forms of Fear’ sin ofrecer ningún matiz nuevo o interesante. Son como dos canciones de relleno de un disco de Sia publicado en los últimos 7 años (‘Courage to Change’ ya apareció en un disco de P!nk el año pasado).

Irónicamente, las mejores canciones que ha presentado Sia este año pertenecen en realidad a otros artistas. La cucada veraniega de ‘Del Mar‘ de Ozuna con Doja Cat no ha llegado a tiempo para ser una de las canciones del verano, tampoco está siendo una de las canciones del otoño a tenor de su paso por listas, pero, al menos, musicalmente ofrece un contexto más o menos nuevo en el que escuchar la voz de la australiana, que aquí se infantiliza de manera adorable cantando sobre darse un chapuzón. Es una pena que la propia Sia parezca tan ajena a esta canción que no ha aparecido ni en sus presentaciones en vivo ni en su videoclip oficial. Es como si para ella simplemente no existiera.

Por otro lado, ‘Let’s Love‘ con David Guetta tampoco ha buscado el nuevo ‘Titanium’, sino más bien adaptarse a los tiempos en que ‘Blinding Lights’ es la canción más escuchada en todo el mundo. De nuevo, comercialmente no ha sido un hitazo, aunque sí ha sido número 1 en Israel, pero no se puede decir que el sonido de ‘Let’s Love’ fuera esperado por los fans ni de Guetta ni de Sia. Dentro de lo retro, de lo nostálgico, es un tema estupendo que se pega más de lo que parece en un principio, y aporta un sonido que Sia haría bien en seguir explorando.

Es fácil asumir que Sia no está obteniendo los éxitos de antaño porque su música ya no interesa como antes o porque no ha sabido renovarse, pero si algo ha demostrado la artista en su carrera, es que no hay que dar nada por sentado: ¿alguien vio venir que ‘Cheap Thrills’ o ‘The Greatest’ iban a ser tamaños macrohits? Sin embargo, ‘Music’ parece, en papel, un proyecto llamado a marcar su carrera, ya que lo tiene todo: la estética infantiloide se siempre, canciones bombásticas como ‘Together’, la presencia de Maddie Ziegler… ¡hasta queda una película por estrenarse! Quizás con su visionado terminemos de entender todo este universo que no termina de ver la luz, pero, de momento, la deriva de Sia, entre canciones propias y ajenas, es difícil de discernir.