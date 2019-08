Beyoncé fracasa con ‘The Lion King: The Gift’, mientras la película en la que se inspira logra un récord histórico

Beyoncé puede parecer infalible, pero si algo aprendimos de ‘EVERYTHING IS LOVE‘, su disco conjunto con Jay-Z firmado como The Carters, es que esto está empezando a no ser así. Aquel álbum, aún siendo bastante bueno, no consiguió entrar en el número 1 en Estados Unidos y además hizo cifras bastante modestas en el país y otros territorios para tratarse de un lanzamiento de tamaña envergadura, con la consecuencia que ni siquiera llegó a ser uno de los 40 discos más vendidos de 2018. Y eso que Beyoncé venía nada más y nada menos que de ‘Lemonade‘.

Las cosas están yendo incluso peor para ‘The Lion King: The Gift’, el nuevo álbum de Beyoncé inspirado en el “remake” de ‘El rey león’ de Disney en el que la cantante de Houston colabora con varios artistas africanos, además de con gente como Childish Gambino, Pharrell Williams o Major Lazer. El álbum debutaba en el número 2 del Billboard (ya es más que lo que lograba la banda sonora oficial, que entraba en el top 13 y bajando) con unas pobres cifras de 54.000 unidades equivalentes, solo 11.000 de las cuales eran ventas físicas. Y ni siquiera la estupenda ‘BROWN SKIN GIRL’, con el sutil interés que ha despertado en las plataformas de streaming, está levantando las cosas: el disco caía al número 21 en su segunda semana y en la tercera ha caído al número 56 (auque los “charts” de Rolling Stone sitúan el álbum en el top 50), lo que significa que en unas pocas semanas podría desaparecer de la tabla. A todas luces un fracaso para tratarse de Beyoncé.

La pobre recepción de ‘The Lion King: The Gift’ contrasta con el espectacular éxito alcanzado por la película en la que se inspira, que ha arrasado en todo el mundo y ya es la película animada más taquillera de todos los tiempos, al superar a ‘Frozen’. Está claro que la gente ha entendido este disco como lo que es, un proyecto paralelo de Beyoncé en el que la artista no deja de ceder el protagonismo a otros músicos, mayormente africanos. Consecuentemente, el álbum ha despertado muchísimo menos interés que los proyectos más personales de la hermana Knowles. Sin embargo, cabe recordar que ‘Black Panther: The Album‘, el álbum de Kendrick Lamar inspirado en la película del mismo nombre, fue un éxito comercial e incluso ganó varios Grammys. ¿Puede que Beyoncé simplemente no haya dado esta vez con el mejor material posible para su homenaje a la música africana? Desde luego ‘Spirit’ no podría contarse entre sus mejores canciones…

.@Beyonce's 'The Lion King: The Gift' is #56 on this week's Billboard 200 (12.1K units; peak: #2). — chart data (@chartdata) August 12, 2019