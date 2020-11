Sia contesta a las críticas por fichar a una actriz neurotípica como protagonista de su nueva película

Sia está siendo objeto de críticas en las redes sociales después de trascender que su nueva película, ‘Music’, narrará la vida de una joven autista encarnada por Maddie Ziegler. La actriz y bailarina no padece autismo y cierto sector de los seguidores de la australiana señalan su fichaje en la cinta como capacitista, y la acusan de haber negado a una persona autista representar a este colectivo.

Una crítica ha expresado: «esto es totalmente inaceptable y no hay excusas que valgan, deberías haberlo pensado antes de permitir que una persona no descapacitada y neurotípica represente al colectivo con necesidades especiales. Es increíblemente ofensivo, como lo es la infantilización del personaje». Otros apuntan a la asociación de Sia con la polémica organización Autism Speaks, conocida por sus posturas en contra de las vacunas o sus discursos de odio precisamente sobre el autismo. Los ataques a ‘Music’, cabe señalar, se basan en el tráiler de la película que ha sido estrenado esta semana, pues la totalidad de la cinta podrá verse en cines a partir del próximo mes de febrero.

Sia, que ha declarado su propósito de investigar las críticas dirigidas hacia Autism Speaks, no se ha quedado callada y ha defendido su película. La cantante ha explicado que trabajó con una actriz que se encuentra en el espectro autista, pero que está encontró la experiencia «desagradable y estresante», por lo que decidió contar con Maddie. Más enfadada, la artista se ha mostrado «FURIOSA» por que el público critique la película sin haberla visto, y ha escrito: «En el reparto he contado con trece personas no neurotípicas y con tres personas trans, y ninguna de ellas representa papeles de prostitutas o drogadictos, sino a doctores, enfermeras y cantantes. Puta pena me da que nadie haya vido la maldita película. Mi corazón siempre ha estado en el lugar correcto».

En otro mensaje, Sia ha señalado: «Creo que la película es hermosa y que hará más bien que mal. Si me equivoco lo pagaré el resto de mi vida». Como hemos comentado, esta semana ha sido anunciada la banda sonora de ‘Music’, de la que ya puede escucharse el cuarto single, ‘Hey Boy’.

I believe this movie is beautiful, Will create more good than harm and if I’m wrong I’ll pay for it for the rest of my life. — sia (@Sia) November 20, 2020

I actually tried working with a a beautiful young girl non verbal on the spectrum and she found it unpleasant and stressful. So that’s why I cast Maddie. — sia (@Sia) November 20, 2020

I cast thirteen neuroatypical people, three trans folk, and not as fucking prostitutes or drug addicts but s as doctors, nurses and singers. Fucking sad nobody’s even seen the dang movie. My heart has always been in the right place. — sia (@Sia) November 20, 2020