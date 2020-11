Meister of the Week: Casero recuerda las mejores entregas de ‘Catfish’

«Cállate, no me hables, no me cuentes cómo estás» está siendo una de las frases clave del pop independiente de las últimas semanas. Gabriela Casero, antes escondida bajo el nombre de Mow, ha triunfado en las plataformas de streaming con canciones como ‘Cuanto más’ e ‘Islas desiertas’ y, tras la buena aceptación de ese ‘Cállate’ junto a Russian Red, ahora anuncia un álbum nuevo para el 4 de diciembre bajo el paraguas de El Segell, en el que el sello Morr Music (el de Lali Puna) es una referencia explícita. Casero es la nueva invitada de «Meister of the Week», comisariada por Jägermusic, y escoge hablarnos sobre ‘Catfish’, el programa en el que durante 8 temporadas se ha jugado con este concepto relacionado con los perfiles «fake» encontrados en internet. ¿Quién miente y quién no?

¿Por qué has elegido hablar de Catfish?

Estaba entre Catfish y el ASMR, pero el ASMR ya estaba cogido, así que me quedo con este programa que me ha dado tantas alegrías. Me entretiene un montón y me hace mucha gracia.

¿Cuándo descubres el programa y qué episodio te hace engancharte a él?

Yo creo que desde el primero me enganché, a veces me olvido de que existe y cuando lo busco hay un montón de episodios nuevos y es lo mejor. Empecé a verlo cuando empezaron a poner la MTV en la tele hace años.

¿Has seguido el programa ya después en Youtube?

Al principio lo veía en la tele si lo pillaba, pero con el tiempo ya lo busco yo.

¿Te han hecho «catfish» alguna vez? Puedes no contestar esta pregunta si así lo prefieres.

Pues sí, una vez, pero me di cuenta muy rápidamente y ahora es una de mis historias favoritas para contar. Hubo mucha vergüenza propia y ajena.

La estructura del programa suele ser la misma: leen el mensaje de la persona víctima de un «catfish», la conocen en persona, investigan si hay trampa o no… finalmente las dos personas se conocen, y después el programa vuelve a entrevistarlos seis meses después para ver cómo les va, solo o a uno de ellos dependiendo de cómo termine la historia. ¿Cuál es tu parte favorita y por qué?

Me gusta más el principio que el final, el final suele ser muy anticlimax. Es lo más cutre ahí en el jardín de atrás de una casa echándole en cara a alguien que ha engañado a no sé quién y que tiene que cambiar y dejar de hacer eso… A mí me gusta la parte en la que salen contándolo y todavía no se sabe si algo de eso es verdad o no.

Hay un episodio en que una persona está convencida de que está hablando con Katy Perry. ¿Lo has visto?

Lo he visto sí, jajajaja llegan a mandarle un vídeo de Katy Perry diciéndole que no es ella realmente y el tío sigue convencido, pensando que Katy quiere mantener la relación en secreto. Madre mía.



También hay uno en que una mujer engaña a una chica que ha perdido a su padre, haciéndose pasar por este. ¿Lo recuerdas?

Me acuerdo de uno en que un hombre le dice que es su padre y luego que no y luego que sí y que no y al final no era, una cosa muy rara. Y hay otro en que una mujer dice que puede hablar por el padre que murió y cuenta cosas de él y por alguna razón todo el mundo en ‘Catfish’ está muy asombrado con ella y piensan que es verdad.

¿Recuerdas un episodio de ‘Catfish’ que te emocionara o enterneciera especialmente?

Todos me dan un poco de pena porque si ya te ves en la situación de tener que llamar a ‘Catfish’ para ver si te están engañando es que eso no parece tener mucho futuro… pero hace poco vi uno en que después de 8 años de conversaciones se encontraban y todo era verdad y maravilloso y se prometían y todo.

¿Eres más de Nev o de Max? ¿Por qué?

NEV, me gusta mucho lo friki que es, pero con seguridad, me parece muy atractivo. Aunque tiene pinta de ser un poco muermo.

¿Cuál es el «catfish» más impactante y tenso que recuerdas?

Un tío que había estado haciendo catfish a otro y cuando llegó estaba súper agresivo y no paraba de gritarle. ¡¡El catfish al catfisheado!! Parecía que le quería pegar y todo. No tenía sentido alguno aquello.

¿Cuál consideras el episodio más mítico?

Para mí uno en que un tío había conocido a una mujer trans y estaba como preocupado por eso al principio pero al final ella le gusta y llama a Catfish para ver si ella es real. Pero a la vez él se está haciendo pasar por otra persona (que es su primo). Llegan ahí, ella está en plan «pero si eres totalmente distinto» y de repente ella confiesa que en realidad no es trans y que entiende que la haya engañado… y él confiesa que ella sólo le gustaba porque le pagaba las cosas (?????) Y ella le dice que de todas formas pueden ser amigos.

¿Crees que ‘Catfish’ tiene un punto de concienciación más allá de lo morboso? Se tratan temas como el lupus, la pedofilia, el cáncer, etc.

Yo creo que no, al final siendo un reality tiene que tratar con temas de la realidad. Igual puede ser útil para concienciar de cosas relacionadas con la orientación sexual y normalizar situaciones o preferencias pero en el resto lo dudo.

¿Algún episodio en que estuvieras completamente convencida de que hubiera trampa y luego no?

Muchos, pero hubo uno en que yo creía que era el hermano con peluca haciéndose pasar por un punki y resultó que no.

Si ‘Catfish’ hubiera sido una influencia para tu carrera, ¿en qué canción o de qué manera lo habríamos notado?

Aún puede pasar, pero supongo que en una en la que yo fuera víctima de alguno, no me veo yo haciendo catfish a nadie de momento…