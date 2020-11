BTS pueden ser top 1 simultáneo en Estados Unidos y Reino Unido con ‘Life Goes On’

BTS han vuelto a lograr cifras récord con su nuevo single ‘Life Goes On’, publicado un día antes del lanzamiento de su nuevo disco, ‘BE’. El tema ya es top 2 en el top 50 global de Spotify, seguido por ‘Dynamite‘, el cual ya era un enorme éxito, y el vídeo suma cerca de 123 millones de visualizaciones en tan solo cinco días.

Esta semana, la banda de chicos surcoreana puede alcanzar con ‘Life Goes On’ un nuevo hito en su carrera: ser número 1 de Estados Unidos y Reino Unido de manera simultánea. El tema lo tiene difícil en el Billboard pues la música cantada en habla no inglesa no suele recibir demasiado apoyo de las playlists estadounidenses, pero desde luego no imposible, y aún sin lograr la posición de honor, es más que probable que el tema entre dentro del top 5 de la tabla mientras se espera que ‘Dynamite’ suba unas cuantas posiciones. En cuanto a Reino Unido, UK Official Charts titula hoy que ‘Life Goes On’ «desafía» con sus cifras el número 1 que mantiene actualmente Ariana Grande con ‘positions’. De conseguirlo, ‘Life Goes On’ daría a BTS su primer número 1 de singles en las islas británicas.

En ambos casos, el grupo no se va a quedar con los brazos cruzados ante la posibilidad de lograr este número 1 simultáneo, y esta misma semana ha aparecido en la televisión estadounidense interpretando el tema en la gala de los American Music Awards y también en el programa Good Morning America. Y esta misma noche, J-Hope, Jimin, Jin, Jungkook, RM, Suga y V se dejarán ver por el programa de James Corden, que se emite en Reino Unido.

Como su propio título indica, ‘Life Goes On’ es una canción optimista que habla sobre la posibilidad de encontrar la luz después de un periodo oscuro. La letra de esta balada -principalmente cantada en coreano- incluye una referencia implícita a la pandemia y a esa «primavera» que no fue, y también al poder sanador de la música. La producción de ‘Life Goes On’, por su parte, apunta a ese R&B-pop blandito con guitarras acústicas, lleno de luz y esperanza, que sonaba allá por 2008 y 2009 (pienso en ‘Hate That I Love You’ de Rihanna con Ne-Yo), si bien en este caso las voces han sido ligeramente robotizadas.