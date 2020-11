Mad Cool confirma a Cardi B, Haim, Kali Uchis, Kings of Leon… pero no a Billie Eilish

Mad Cool prometió confirmaciones para finales de verano, cuando informaron de que Taylor Swift ya no formaría parte de su cartel. Cuando empezábamos a preguntarnos si realmente habría festival en 2021 debido a la pandemia, hoy mueven ficha confirmando casi una veintena de nombres, entre los que la misma organización destaca a Cardi B, Kings Of Leon, The War On Drugs, HAIM, Anderson .Paak & The Free Nationals, Kali Uchis, MØ, Zara Larsson, Phoebe Bridgers, Leon Bridges y Editors y 17 bandas más. Destacamos los casos de Kali Uchis, que acaba de publicar un segundo disco excelente, y HAIM, que acaban de ser reivindicadas en los Grammy.

La gran ausente de esta tanda de confirmados es Billie Eilish, que aún no sabemos si en 2021 podrá hacer gira o no, pero la organización promete en redes sociales, “2 nuevos headliners”. Respecto a Cardi B, muy famosa en nuestro país por haber dejado tirado a todo un Primavera Sound, hay que recordar que la cantante no ha querido presentar ‘WAP’, una de las canciones del año, a los Grammy 2021 porque prefiere reservarla para la temporada siguiente. No hay que ser un lince para averiguar que el año que viene llegará al fin su esperado nuevo disco.

El cartel de Mad Cool será encabezado por Cardi B, Twenty One Pilots y Placebo el 7 de julio, The Killers y Deftones el 8 de julio, Kings of Leon y Faith No More el 9 de julio y los Red Hot, Pixies y Royal Blood el 10 de julio. También aparecen en sus filas nombres como Major Lazer, The Rapture, alt-J, Foals, Angel Olsen, Carly Rae Jepsen y un interminable etcétera.