Rina Sawayama visita ‘Chromatica’ en ‘LUCID’, nuevo single con Bloodpop

Rina Sawayama ha estrenado nuevo single. ‘LUCID’ formará parte de la reedición del álbum debut de la cantante británica, que sale el 4 de diciembre e incluye otros temas nuevos como ‘We Out Here’ y revisiones acústicas, además de una versión de Lady Gaga (‘Dancer in the Dark’), otra de The 1975 (‘Love It If We Made It’) y remixes de Pabllo Vittar o Dream Wife.

‘LUCID’ es un tema que Rina lleva preparando desde principios de 2018 y está producido por Bloodpop, más conocido últimamente por ser la mano derecha de Lady Gaga. El nombre de Bloodpop aparece en todos los temas incluidos en ‘Chromatica‘ a excepción de los orquestales, es por tanto uno de los principales responsables de su dirección musical fijada en el eurodance y el pop-house de los 90, y estos son los sonidos que presenta ‘LUCID’ solo que desde un punto de vista más colorido y alegre, no tan apocalíptico. En palabras de Sawayama, la canción «habla sobre vivir una vida diferente a través de los sueños».